Алину Гросу забрала "скорая - что с ней случилось

Элина Чигис
29 октября 2025, 11:40
Алина Гросу столкнулась с проблемами со здоровьем.
Алина Гросу
Алина Гросу оказалась в больнице / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алина Гросу

Украинская известная певица Алина Гросу обратилась за помощью к врачам и оказалась в карете скорой помощи.

На своей странице в Instagram артистка поделилась, что у нее проблемы со здоровьем, а именно с глазом: покраснел и слезится.

"Это трэш...Через несколько часов съемки, а у меня беда с глазом, даже открыть его полностью не могу...Сижу в "скорой", - отметила певица.

У Алины Гросу проблемы со здоровьем
У Алины Гросу проблемы со здоровьем / фото: скрин instagram.com, Алина Гросу

Алине очень обидно, ведь она должна сниматься в фильме и съемки невозможно перенести на другой день.

"Есть несколько вариантов, как сниматься: как пират, в очках или с контрастным светом, чтобы не видно было лица. Это ужас! За что? У нас просто нет других дней для съемок. Я очень не люблю, когда что-то запланированное не сбывается", - добавила Гросу.

У Алины Гросу проблемы со здоровьем
У Алины Гросу проблемы со здоровьем / фото: скрин instagram.com, Алина Гросу

И, похоже, проблемы с глазом у певицы ухудшились.

Алина Гросу с больным глазом
Алина Гросу с больным глазом / фото: скрин instagram.com, Алина Гросу
Алина Гросу инфографика
Алина Гросу инфографика / Инфографика: Главред

Алина Гросу - последние новости по теме

Ранее Главред сообщал, что младшему брату Алины Гросу Михаилу исполнилось восемь лет. В честь этого события певица опубликовала серию милых кадров с именинником. В комментариях поклонники присоединились к поздравлениям, однако нашлись и те, у кого праздничный пост вызвал подозрение.

Также украинская певица Алина Гросу еще до начала полномасштабной войны в Украине начала встречаться с российским актером Романом Полянским. Однако со временем начали появляться слухи об их воссоединении, а в марте 2024 года Гросу подтвердила, что во второй раз вышла замуж.

О персоне: Алина Гросу

Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.
Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.
Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

