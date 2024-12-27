Алина Гросу вернулась в Украину и показала родного человека - детали

Алина Гросу порадовала поклонников свежим снимком.

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Алина Гросу показала семейный уют / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алина Гросу

Кратко:

Алина Гросу сейчас в Украине

Певица показала, как отпраздновала Рождество

Украинская популярная певица Алина Гросу, которая уехала жить в США, на праздники все же прилетела в Украину, чтобы провести их со своими родными.

На своей странице в Instagram Алина поделилась теплым семейным снимком со своей бабушкой.

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На фото Гросу обнимает бабушку за рождественским столом, певица очень ценит традиции и семейный уют.

Также Алина оставила подпись к снимку и поздравила фанатов с Рождеством.

"Мы с бабушкой поздравляем всех празднующих с Рождеством", - отметила Гросу.

Алина Гросу с бабушкой / фото: скрин instagram.com, Алина Гросу

Алина Гросу - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Алину Гросу фанаты засыпают вопросами ‒ почему же она скрывает лицо нового возлюбленного. Исполнительница нашла, что ответить. Гросу с юмором отметила, что "муж некрещенный", таким образом намекнув, что боится сглазить их отношения.

А также фанаты Алины Гросу уже поспешили решить, что новым мужем певицы стал ее экс-бойфренд россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Алина Гросу / Инфографика: Главред

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Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.

Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

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