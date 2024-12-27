Алина Гросу вернулась в Украину и показала родного человека - детали

Кратко:
- Алина Гросу сейчас в Украине
- Певица показала, как отпраздновала Рождество
Украинская популярная певица Алина Гросу, которая уехала жить в США, на праздники все же прилетела в Украину, чтобы провести их со своими родными.
На своей странице в Instagram Алина поделилась теплым семейным снимком со своей бабушкой.
На фото Гросу обнимает бабушку за рождественским столом, певица очень ценит традиции и семейный уют.
Также Алина оставила подпись к снимку и поздравила фанатов с Рождеством.
"Мы с бабушкой поздравляем всех празднующих с Рождеством", - отметила Гросу.
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Отметим, как сообщал Главред, Алину Гросу фанаты засыпают вопросами ‒ почему же она скрывает лицо нового возлюбленного. Исполнительница нашла, что ответить. Гросу с юмором отметила, что "муж некрещенный", таким образом намекнув, что боится сглазить их отношения.
А также фанаты Алины Гросу уже поспешили решить, что новым мужем певицы стал ее экс-бойфренд россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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Кто такая Алина Гросу
Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.
Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.
Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.
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