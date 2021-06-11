Алина Гросу в роли Круэллы записала клип на песню Малиновые губы

Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu

Украиснкая певица Алина Гросу, которая недавно отметила день рождения, закончила съемки нового клипа на песню Малиновые губы.

Девушка продемонстрировала, что ее команда держит нос по ветру, и после того, как фильм Круэлла буквально взорвал кинотеатры, они приняли решение снять клип, в котором у Гросу будет образ той самой героини из фильма Disney.

"Снимаем Малиновые грубы. Догадайтесь, что там будет?", - заинтриговала певица в своем Instagram.

Однако кадры со съемок певица показала в сториз - ей делали "розовую" прическу и яркий макияж.

В отличии от Круэллы, у Гросу прическа не черно-белая а розово-белая, и глаза она также подкрасила в тон волосам.

Певица игриво показывала язык и хлопала жевачкой, пока ее готовили к съемкам.

Девушка продемонстрировала сразу несколько образов для своего клипа - в сториз попали сразу несколько ее образов - со светлыми волосами, разноцветными и ярко-розовыми, а также в разных нарядах - и в красивом вечернем платье, и в наряде "под Круэллу".

Недавно в эфире 1+1 Алина Гросу рассказала о своем новом романе, как она пережила расставание с бывшим мужем, и раскрыла секрет идеальных отношений.

Напомним, что подробно о жизни украинских знаменитостей каждую неделю рассказывает Катя Осадчая в шоу Светская жизнь на 1+1, которую можно смотреть онлайн на сайте 1plus1 video.