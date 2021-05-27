Лучший ремейк десятилетия от Disney - рецензия на фильм Круэлла

Круэлла 2021 - рецензия / Disney

Компания Disney перезапустила вселенную 101 далматинца новым смелым приквелом, который неожиданно показал всю историю под другим углом.

Крейг Гилеспи устроил настоящую криминальную драму-комедию, которая поменяла тон в будущих фильмах а также очеловечил Круэллу, описав ее бурную молодость.

Сценарий вышел достаточно удачным, и зрители на первом просмотре в зале кинотеатра то дело выражали восторг и одобряли игру актеров.

Сценарием занимался коллектив авторов - Алин Брош МакКенна, Джез Баттеруорт, Дэна Фокс, Келли Марсел, Тони МакНамара и Стив Зиссис, и сумел сберечь смысл, логику и намек на реалистичность в фильме.

Круэлла 2021 - сюжет

Маленька Эстелла с детства мыслила нестандартно, была гениальным, но тяжелым ребенком, и первые годы им с мамой было не легко. в 10 лет она потеряла свою единственного родного человека - маму, и прибилась к компании мальчишек-мошенников. С ними они успешно в течении еще 10 лет воровали, что могли, и ни разу не попались. Девушка смогла реализовать свой талант в шитье и выкройке, но самое интересное началось, когда она чудом попалась на глаза местной знаменитости - Баронессе.

Далее началась игра в стиле фильма "Дьявол носит Прада", и дошло бы до исполнения всех мечт Эстеллы, но она случайно узнала, что это Баронесса убила ее мать. Девушка решает отомстить, и из тихой и спокойной (как ее учила мать) превращается в Круэллу, которая в погоне за своим способна идти по головам.

Круэлла 2021 - сюжет / Disney

Однако, в отличии от изначальной истории авторы показали человечность Круэллы, и отлично разыграли карту с "пальто из далматинцев", которых девушка получила. Кроме того, ее подручные - Джаспер и Гораций показаны как чуткие друзья, с которыми у Круэллы почти родственная связь. Также, наконец стало ясно, откуда у Круэллы такое имя и куча денег.

Отметим также, что фильм получил сцену после титров, так что сразу по окончанию ленты не стоит бежать из зала. Крейг Гилеспи смог не просто раскрыть Круэллу как персонажа, но и искусно ввел в историю всех главных героев из 101 далматинца. Так что в случае успеха, фильм про Круэллу станет началом новых фильмов франшизы.

Круэлла 2021 - саундтреки, игра и отсылки

События фильма разворачиваются в 60-70-х годах ХХ века в Лондоне, и музыкальное сопровождение оказалось естественным, ярким и порадовали меткостью.

Всего в ленте использовалось около 40 треков, некоторые из них были просто в виде цитат, или мотивов, использованных актерами, но для фильма была специально написана заглавная песня "Круэлла Девиль", а также использована легендарная песенка из прошлых адаптаций.Читайте такжеПоявился список известных саундтреков к фильму Круэлла 2021

Для Эммы Стоун и Эммы Томпсон подобрали ярчайшие треки первого появления или смены образа. При том, что взрослая Круэлла не только модельер, но и явно следит за музыкальной культурой - у нее проскакивают напевы и цитатки из разных произведений.

Эмма Стоун с капелькой грима превратилась в настоящую обаятельную хищницу, которая переплюнула эксцентричную Баронессу. Актрисе пришлось отыграть обе личности Круэллы - и девушку Эстеллу и Круэллу Девиль, которая в конечном итоге стала основной.

Круэлла 2021 - отсылки / Disney

Гораций и Джаспер не были показаны, как тупые подручные, а наоборот - они оказались близкими Круэллы, почти ее братьями, и она смогла получить их помощь в своих планах именно благодаря тому, что они "одна семья".

Все-таки Круэлла открывает историю о собачках, так что они получили особое внимание - на них как раз и видно использование компьютерной графики. Конечно же, она не сравнится со Звездными войнами I, но на крупных планах все же заметна.

Авторы оставили уйму пасхалок и отсылок к фильмам и мультикам франшизы, так что фанаты "Далматинцев" смогут с радостью отмечать знакомых героев, места, и даже наряды. Есть сразу несколько сцен, уделенных нарядам из шкур далматинцев.

Круэлла 2021 - актеры и роли

Эмма Стоун - Эстелла и Круэлла Девиль

Эмма Томпсон - Баронесса

Пол Уолтер Хаузер - Гораций

Джоэл Фрай - Джаспер

Марк Стронг - Борис

Эмили Бичем - Анита

Кирби Хауэлл-Батист - Табита

Джейми Деметриу - Джеральд

Фильм Круэлла 2021 планировался с 2011 года, но в его создании было слишком много проблем и замен создателей и актеров. В 2018 году к рулю стал Крейг Гиллеспи, и с 2019 года уже были известны актеры и начались съемки. Из-за коронавируса премьера фильма состоялась только в 2021 году.

Круэлла 2021 вышла во всех кинотеатрах Украины 27 мая.

Александр Галаджий для сайта Главред