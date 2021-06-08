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Алина Гросу рассказала о Романе Полянском и открыла секрет идеальных отношений

8 июня 2021, 15:42

Украинская певица Алина Гросу пришла в гости в студию 1+1.

Алина Гросу
Алина Гросу / Instagram

Певица Алина Гросу, которой приписывают отношения с росийским артистом Романом Полянским в день своего рождения пришла в студию Твій день на 1+1, где рассказала о детстве, семье и своих отношениях.

Как призналась Гросу во время общения с Русланой Писанкой, она человек всегда влюбленный, потому что может творить только вдохновляясь этой эмоцией.

"Никогда, никогда не спокойно в тазике том, потому что всегда немного влюблена, у меня всю жизнь так. Я тот человек, который может творить только, когда влюблен. Я отходила от развода с бывшим мужем, было больно, неприятно. Но тяжело было не потому, что попрощалась с человеком, а потому что он был мне хорошем другом. Это была не моя идея [не быть друзьями], это он так захотел", - говорит певица.

Она поддержала предположение ведущих, что дружба с бывшей женой была бы неуместна при новых отношениях Александра, и с неохотой рассказала о своих отношениях с Романом Полянским.

"В моей жизни роман есть. Я всегда говоррю, что это очевидно, зачем же спрашивать? Нас объединила очень сильно работа, и вмсте быть нам очень просто. Мы снимаемся вместе, и у нас очень много связано с работой. Мы любим экстрим, квесты, любим что-то новое, и нас это объединило", - объяснила она.

К тому же Гросу не считает, что разбирается в отношениях - по ее словам, она бы была еще в других счастливых отношениях. Но зато она рассказала, что ее родители 27 лет счастливы в браке.

"Если бы я знала этот секрет, они были бы у меня и сейчас. Единственное, что я скажу - мои родители "недолго" вместе - 27 лет, и такой человек может рассказать, как быть в браке вместе. Еще помогают дети, нас трое в семье, и родителям есть о чем говорить в семье", - призналась девушка.

Напомним, что полные выпуски шоу Твій день с украинскими знаменитостями на 1+1 можно смотреть онлайн на сайте 1plus1 video.

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