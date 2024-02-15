Алеся Бацман показала самое первое романтичное фото с Гордоном из личного архива

День святого Валентина настроил журналистку на нежно-ностальгический лад.

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Алеся Бацман поздравила Дмитрия Гордона с Днем святого Валентина личным фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alesiabatsman

Украинская журналистка и ведущая Алеся Бацман не раз признавалась, что в своем муже она сперва оценила начальника и профессионала, затем - друга, и лишь после этого посмотрела на Дмитрия Гордона, как на мужчину. И ничуть не пожалела.

И даже много лет спустя паре журналистов удалось сохранить в отношениях трепетную романтику, которую они не боятся демонстрировать на публике. Так с Днем всех влюбленных Бацман поздравила Гордона очень личным и знаковым фото из их общего архива.

Она показала в своем блоге в Instagram снимок, которым они буквально объявили всему миру, что теперь они вместе. Этот кадр, по словам Бацман, стал первым, опубликованным ею и Гордоном, как парой. С тех пор ее чувства к мужу ничуть не ослабли.

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"Помню это фото… Это первое наше общее фото, которое мы опубликовали в соцсетях. Тбилиси, вечер, больше 12 лет назад, День рождения нашего друга. Время летит, люблю до луны и обратно! Всем любови, друзья", - пишет Алеся Бацман.

Алеся Бацман поздравила Дмитрия Гордона с Днем святого Валентина личным фото / instagram.com/alesiabatsman

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