Алеся Бацман показала самое первое романтичное фото с Гордоном из личного архива

Украинская журналистка и ведущая Алеся Бацман не раз признавалась, что в своем муже она сперва оценила начальника и профессионала, затем - друга, и лишь после этого посмотрела на Дмитрия Гордона, как на мужчину. И ничуть не пожалела.
И даже много лет спустя паре журналистов удалось сохранить в отношениях трепетную романтику, которую они не боятся демонстрировать на публике. Так с Днем всех влюбленных Бацман поздравила Гордона очень личным и знаковым фото из их общего архива.
Она показала в своем блоге в Instagram снимок, которым они буквально объявили всему миру, что теперь они вместе. Этот кадр, по словам Бацман, стал первым, опубликованным ею и Гордоном, как парой. С тех пор ее чувства к мужу ничуть не ослабли.
"Помню это фото… Это первое наше общее фото, которое мы опубликовали в соцсетях. Тбилиси, вечер, больше 12 лет назад, День рождения нашего друга. Время летит, люблю до луны и обратно! Всем любови, друзья", - пишет Алеся Бацман.
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