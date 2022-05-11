Алексеев рассказал, как его девушка-певица хочет избавиться от российского гражданства

Alekseev поддержал свою любимую / instagram.com/alekseev_officiel

Певец Alekseev (настоящее имя Никита Алексеев – ред.) в недавнем интервью поделился подробностями о российском гражданстве любимой девушки, солистки группы "ВИА Гра" Ульяны Синецкой.

В разговоре со Славой Деминым певец рассказал, поддерживает ли она украинцев и какие у нее есть планы относительно паспорта, пишет Таблоид.

Alekseev вспоминает, что 24 февраля его девушка находилась в Европе. По словам артиста, Ульяна очень хотела приехать в Украину. Однако он запретил ей это делать в первые недели войны, потому что переживал за ее безопасность.

Alekseev и Ульяна, фото Инстаграм

"Сейчас она здесь со мной. Разумеется, если она вернулась сюда (в Украину – ред.), то она абсолютно на нашей стороне. Сильно верит в то, что добро на нашей стороне. И я как мужчина, который ее очень любит, хочу лучшего для нее. Поэтому да, со временем будем менять гражданство", – сказал он.

Исполнитель также рассказал, что чтобы Ульяна могла заехать в Украину, им пришлось пройти немало процедур.

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"Я поставил ее на учет в СБУ. Впоследствии получили ответ, что она может въехать… Знаю, это (изменение гражданства – ред.) будет очень тяжело. Но она живет в Украине 4 года… И хочет жить здесь со мной", – говорит Алексеев.

Конечно, не обошли тему украинских артистов в России. Алексеев, который до войны был популярен там, признался, что российский шоубизнес для него теперь закрыт.

"Для меня весь этот мир (русского – ред.) шоубизнеса после всего, что произошло, больше неинтересен… Я хотел сначала что-то написать, но потом подумал, зачем я буду тратить свою энергию. Там все понятно", – говорит он.

Напомним, ранее концертный директор Евгений Морозов, который ранее рассказал, как продюсер Нателла Крапивина инвестировала в Светлану Лободу миллионы долларов, рекомендовал артистам в РФ уходить из шоу-бизнеса.

Продюсер провел исследование, результаты которого его шокировали.