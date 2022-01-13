Александр Усик показала редкое фото с 12-летней дочерью - она "разнесла" отца в пух и прах

У Александра Усика трое детей / instagram.com/usykaa

Украинский профессиональный боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик дома из сурового спортсмена превращается в примерного семьянина.

Вместе с женой Екатериной, с которой Усик учился в одной школе в Крыму, боксер воспитывает троих детей: дочь Елизавету (2010) и двоих сыновей Кирилла (2013) и Михаила (2015).

Своим примером Усик вдохновляет наследников тренировать не только физическую силу, но и интеллект - на досуге он играет с Елизаветой в шахматы.

Похоже, в семье боксера растет достойная смена - спортсмен показал на своей странице в Instagram фото с 12-летней дочерью, которая обыграла отца в шахматы.

На трогательном снимке запечатлено нешуточное сражение - Александр Усик играет против Елизаветы в домашней обстановке, сидя на уютном диванчике.

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Александр Усик со старшим ребенком - единственной дочерью Елизаветой / instagram.com/usykaa

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