Александр Усик показала редкое фото с 12-летней дочерью - она "разнесла" отца в пух и прах

Елизавета уже получает свои первые маленькие победы.
Украинский профессиональный боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик дома из сурового спортсмена превращается в примерного семьянина.
Вместе с женой Екатериной, с которой Усик учился в одной школе в Крыму, боксер воспитывает троих детей: дочь Елизавету (2010) и двоих сыновей Кирилла (2013) и Михаила (2015).
Своим примером Усик вдохновляет наследников тренировать не только физическую силу, но и интеллект - на досуге он играет с Елизаветой в шахматы.
Похоже, в семье боксера растет достойная смена - спортсмен показал на своей странице в Instagram фото с 12-летней дочерью, которая обыграла отца в шахматы.
На трогательном снимке запечатлено нешуточное сражение - Александр Усик играет против Елизаветы в домашней обстановке, сидя на уютном диванчике.
Читайте такжеТоня Матвиенко показала редкие снимки с 23-летней дочерью от первого брака
Ранее Наталия Орейро в металлическом корсете испугала фанатов болезненной худобой.
Другие интересные новости:
- Единственная дочь Виктора Павлика показала роскошные ножки в леопардовом мини
- Cын Ротару показал шикарный коттедж матери
- Санта Димопулос поведала о "непростом возрасте" своего сына от Джеджулы
- Ксения Мишина раскрыла подробности об отце ее 9-летнего сына Платона
- Мисс Украина Вселенная Анна Неплях показала, как выглядела в 12 лет до титулов и популярности