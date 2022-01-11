Наталия Орейро в металлическом корсете испугала фанатов болезненной худобой

На свежих фото актриса демонстрирует изможденное лицо с впалыми щеками.
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро имеет сотни тысяч поклонников по всеми миру благодаря ее главной роли в сериале Дикий ангел.
Не меньшую армию фанатов она имеет и на постсоветском пространстве.
Недавно артистка решила побаловать их фотосессией в необычном образе, однако снимки вызвали у фанов большие опасения за здоровье кумира.
На черно-белых кадрах артистка предстала в джинсах и прозрачном гольфе, поверх которого Орейро надела корсет из металлических пластин. Образ получился одновременно простым и величественным.
Однако фанаты Дикого ангела забеспокоились - певица на фото выглядела изможденной, щеки впали, а черты лица заострились. Поклонники Наталии Орейро выразили надежду, что она чувствует себя хорошо, а созданный эффект - лишь причудливая игра света и тени, более заметная на черно-белых фотографиях.
Читайте такжеРусификация выполнена: Путин задарил Наталию Орейро и ее сына российским гражданством
Ранее Надя Дорофеева в крохотном бикини ошеломила поклонников тощей фигурой.
Другие интересные новости:
- Звезда фильма Иван Васильевич меняет профессию попал в реанимацию
- Оксана Байрак выложила архивные кадры до пластики
- Могилевская показала, как выглядела 15 лет назад
- Евгений Кошевой опять женился - первые фото церемонии
- Тоня Матвиенко показала редкие снимки с 23-летней дочерью от первого брака