Наталия Орейро в металлическом корсете испугала фанатов болезненной худобой

Орейро показала результаты резкого похудения / instagram.com/nataliaoreirosoy

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро имеет сотни тысяч поклонников по всеми миру благодаря ее главной роли в сериале Дикий ангел.

Не меньшую армию фанатов она имеет и на постсоветском пространстве.

Недавно артистка решила побаловать их фотосессией в необычном образе, однако снимки вызвали у фанов большие опасения за здоровье кумира.

На черно-белых кадрах артистка предстала в джинсах и прозрачном гольфе, поверх которого Орейро надела корсет из металлических пластин. Образ получился одновременно простым и величественным.

Однако фанаты Дикого ангела забеспокоились - певица на фото выглядела изможденной, щеки впали, а черты лица заострились. Поклонники Наталии Орейро выразили надежду, что она чувствует себя хорошо, а созданный эффект - лишь причудливая игра света и тени, более заметная на черно-белых фотографиях.

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Наталия Орейро испугала фанатов новой фотосессией / instagram.com/nataliaoreirosoy

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Ранее Надя Дорофеева в крохотном бикини ошеломила поклонников тощей фигурой.

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