Александр Терен заговорил о любви в его жизни: "С опытом приходит понимание"

Будько рассказал, что изменилось для него с момента съемок "Холостяка-13".

https://stars.glavred.info/aleksandr-teren-zagovoril-o-lyubvi-v-ego-zhizni-s-opytom-prihodit-ponimanie-10705202.html Ссылка скопирована

Александр Терен личная жизнь - что рассказал ветеран / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tsvit_terenu

Читайте больше:

Как теперь Терен смотрит на отношения

Есть ли в его жизни место для любви

Украинский ветеран и общественный деятель Александр Терен Будько был главным героем 13-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк". Тогда его личная жизнь со всеми деталями стала достоянием общественности.

С момента съемок прошел год, который изменил его взгляд на отношения в целом. Об этом он рассказал в интервью Viva. "С опытом приходит понимание — не только того, что ты хочешь получить в отношениях, но и того, что можешь дать. Важно быть сознательным партнером, и я стараюсь работать над этим", - отмечает деятель.

видео дня

Также Будько заинтриговал поклонников ответом на вопрос, есть ли место в его жизни для любви сейчас. "Конечно. Я всегда открыт к чувствам, если они взаимны. Любовь — это то, что я ценю и готов как дарить, так и принимать", - поделился Александр.

Александр Терен личная жизнь - что рассказал ветеран / instagram.com/tsvit_terenu

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о сложностях, с которыми певица Roxolana столкнулась во время беременности. Ожидание первенца вызывает у артистки противоречивые чувства.

Также украинская актриса Ирма Витовская нарушила молчание после тревожных новостей о здоровье. Она сообщила о начальной стадии болезни, из-за которой ей необходимы регулярные обследования.

Читайте также:

О персоне: Александр "Терен" Будько Александру Будько 28 лет. 24 февраля 2022 года он пошел добровольцем защищать страну. Через полгода стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Терен". Тяжелое ранение, потеря обеих конечностей, протезирование и сложная реабилитация не остановили Терена на пути к своим мечтам. По данным СТБ, мужчина ведет активный образ жизни, занимается развитием инклюзии в Украине и оказывает помощь в социализации ветеранов по возвращению с фронта. Это одни из целей деятельности Терена. Призер международных соревнований "Игры Непокоренных". Соавтор и ведущий YouTube-проекта "Отвал ног или All инклюзив". Автор линейки лимитированных украшений "Цвет Терена" и соавтор дроп футболок "Железные люди". Он плясал с балетом на сцене в Калифорнии. Ему аплодировали Канны. О нем сняли фильм Первый ряд (Front Row), продюсером которого выступила американская звезда Сара Джессика Паркер.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред