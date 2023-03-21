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Александр Пономарев показал редкое фото взрослой дочери от Елены Мозговой

21 марта 2023, 00:10
Евгения стала для Пономарева первенцем, и артист очень привязан к своей красотке-дочери.
Александр Пономарев
Александр Пономарев показал, как сейчас выглядит его дочь Евгения / instagram.com/ponomaryovoleksandr

Украинский певец, Народный артист Украины Александр Пономарев порадовал поклонников редким контентом на своей странице в Instagram - показал фотографии своей дочери Евгении. Сегодня девушке исполнилось 25 лет, с чем звездный отец ее и поздравил.

Пономарев показал трогательный коллаж их его снимков с Евгенией - от детства до наших дней. Девушка выросла высокой и стройной блондинкой, которая переняла от родителей лучшие черты.

Мамой Евгении является украинский продюсер Елена Мозговая, которая также не забыла поздравить дочь с важной датой: "Мое солнышко, моя Евгения! С Днем рождения, моя красавица! Будь счастлива! Ты выросла очень достойным, благородным Человеком! Ты красива и внешне, и снаружи, а это - большая редкость. Не потеряй это в себе. Очень за тобой соскучилась. Люблю тебя. Навсегда и безусловно".

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Пономарев оказался чуть менее многословным, но от этого не менее искренним. Он также написал дочери крайне теплое пожелание: "Моей Евгении сегодня 25! Ого! Многая и благая лета здоровой, счастливой и с Божьим благословением!❤️".

Александр Пономарев с дочерью Евгенией
Александр Пономарев показал, как сейчас выглядит его дочь Евгения / instagram.com/ponomaryovoleksandr

Ранее стало известно, что 36-летняя американская актриса, певица и светская львица Линдси Лохан ждет первенца от мужа, арабского финансиста Бадера Шаммаса.

Также о пополнении в семье заговорил 82-летний итальянский дизайнер одежды и основатель одноименного бренда Роберто Кавалли - его молодая подруга подарила ему шестого ребенка, которого художник моды назвал в честь погибшего отца.

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