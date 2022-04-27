Александр Пономарев объявил в розыск близкого друга

Александр Пономарев ищет близкого друга - мужчина пропал 5 дней назад / instagram.com/ponomaryovoleksandr

Народный артист Украины, певец Александр Пономарев обратился к поклонникам с просьбой о помощи.

Музыкант выразил глубокое беспокойство - пропал и не выходит на связь уже 5 дней его близкий друг. Последний раз его видели в Одесской области. Мужчина двигался на своем автомобиле в Измаильском районе.

Пономарев на своей странице в Instagram рассказал о приметах своего друга, показал фотографию и попросил поделиться любой информацией, которая так или иначе касалась бы пропавшего.

"Пропал мой друг - Халаим Сергей Григорьевич, 1961 года рождения! 5 дней нет связи! Ехал Мерседесом 221, ВН 7474 ЕО, 2007 года выпуска! Последний раз телефон был на связи 24 апреля в Измаильском районе, Одесской области! Прошу помощи в поиске! Прошу распространить!", - пишет музыкант.

В комментариях к посту поклонники выразили певцу свою поддержку, молились за здоровье Сергея, и заверили артиста, что его друг непременно найдется: "Ой, как досадно. И мне тоже грустно. Ну, держитесь там, Наш Соловей. Берегите себя пожалуйста! Чем смогу помогу Вам", "Пожалуйста, лишь бы был здоров!", "Дай Бог, найдись живым и здоровым!", "Спаси, Господи, помилуй, сохрани".

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