Алека Болдуина обвинили в убийстве

Актеру грозит 18 месяцев тюрьмы и штраф в несколько тысяч долларов.

Алек Болдуин / Фото twitter.com/RickFolbaum

Во вторник американскому актеру Алеку Болдуину было официально предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве, связанном со смертельной стрельбой в 2021 году на съемках вестерна "Ржавчина".

Ранее в этом месяце власти объявили о предъявлении обвинений, сообщило Anadolu Agency.

Ханна Гутьеррес-Рид, которая отвечала за огнестрельное оружие на съемочной площадке, также была обвинена в непредумышленном убийстве.

Прокурор Первого судебного округа штата Нью-Мексико Мэри Кармак-Олтвис объявила 19 января, что выдвинет обвинения.

"После тщательного изучения доказательств и законов штата Нью-Мексико я определила, что имеется достаточно доказательств для возбуждения уголовных дел против Алека Болдуина и других членов съемочной группы "Ржавчина", — говорится в заявлении.

Болдуину и Гутьеррес-Рид грозит до 18 месяцев тюремного заключения и штраф в размере 5000 долларов по обвинению в непредумышленном убийстве в соответствии с законом штата, заявил прокурор. Обвинения также включают в себя то, что известно как усовершенствование огнестрельного оружия, что делает преступление наказуемым обязательным пятилетним тюремным сроком.

"Если бы хоть один из этих трех человек — Алек Болдуин, Ханна Гутьеррес-Рид или Дэвид Холлс — выполнил свою работу, Галина Хатчинс была бы жива сегодня. Это так просто", — сказала Андреа Риб, специальный прокурор, назначенный Кармак-Олтвис для этого дела.

Холлс, помощник режиссера фильма, признал себя виновным по одному обвинению в небрежном применении смертоносного оружия и получил условный срок и шесть месяцев испытательного срока.

Напомним, ранее сообщилось, актеру Алеку Болдуину будет предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве из-за стрельбы в кинематографистку Галину Хатчинс, которая была убита на съемочной площадке, когда он выстрелил из бутафорского оружия.

Болдуин репетировал сцену для вестерна "Ржавчина", когда в октябре 2021 года на ранчо недалеко от Санте-Фе, штат Нью-Мексико, произошла стрельба, пишет Би-Би-Си.

Ханне Гутьеррес-Рид, оружейнику фильма, также будет предъявлено обвинение. Адвокаты обоих заявили, что намерены оспаривать обвинения в суде.

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