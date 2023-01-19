Алеку Болдуину предъявили уголовное обвинение в деле об убийстве на съемочной площадке

Адвокаты актера уже заявили, что будут оспаривать решение в суде.

Алек Болдуин / Фото twitter.com/RickFolbaum

Актеру Алеку Болдуину будет предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве из-за стрельбы в кинематографистку Галину Хатчинс, которая была убита на съемочной площадке, когда он выстрелил из бутафорского оружия.

Болдуин репетировал сцену для вестерна "Ржавчина", когда в октябре 2021 года на ранчо недалеко от Санте-Фе, штат Нью-Мексико, произошла стрельба, пишет Би-Би-Си.

Ханне Гутьеррес-Рид, оружейнику фильма, также будет предъявлено обвинение. Адвокаты обоих заявили, что намерены оспаривать обвинения в суде.

В четверг окружной прокурор Санта-Фе Мэри Кармак-Олтвис объявила в своем заявлении, что обвинения будут предъявлены к концу месяца.

"Актер и продюсер Алек Болдуин и оружейник Ханна Гутьеррес-Рид будут обвинены по двум пунктам в непредумышленном убийстве", — говорится в заявлении. "Я определила, что доказательств достаточно. На моем посту никто не может быть выше закона, и каждый заслуживает справедливости", — сказала она.

Обоим грозит до 18 месяцев тюремного заключения и штраф в размере 5000 долларов, если они будут признаны виновными. По словам прокуроров, их будут судить присяжные.

Кинорежиссер Джоэл Соуза также был ранен в результате стрельбы, но прокуратура заявила, что никаких обвинений в связи с этим предъявлено не будет.

Адвокат Болдуина Люк Никас назвал решение предъявить обвинения "ужасной судебной ошибкой".

"У Болдуина не было оснований полагать, что в оружии или где-то еще на съемочной площадке была боевая пуля", — сказал Никас. "Он полагался на профессионалов, с которыми работал, которые заверили его, что в пистолете нет боевых патронов. Мы будем бороться с этим, и мы победим", - сообщил он.

Напомним, ранее американский актер Алек Болдуин, который попал в жуткую ситуацию, когда на съемках у него выстрелило ружье и убило опереатора-постановщика из Украины Галину Хатчинс, заявил, что он заканчивает свою актерскую карьеру.

Из-за трагедии на съемках фильма "Ржавчина" он потерял 5 крупных контрактов.

Алек Болдуин случайно застрелил оператора-постановщика Галину Хатчинс

Трагедия на съемочной площадке произошла в американском штате Нью-Мексико 21 октября.

Кинооператор Галина Хатчинс получила сквозное ранение груди. На съемочной площадке на ранчо Bonanza Creek Ranch также пострадал режиссер Джоэл Соуза.

Алек Болдуин после случайного убийства украинки заявил, что его сердце разбито, однако он сотрудничает с правоохранителями, пытаясь выяснить все детали произошедшего. Полиция не предъявила актеру обвинений в убийстве украинки.

В компании фильма утверждают, что пистолет был заряжен холостыми патронами и не был боевым, а пуля, предположительно, разорвалась в стволе. Таким образом разлетевшимися осколками ранило 42-летнего оператора Галину Хатчинс, которая позже скончалась в больнице, и 48-летнего режиссера Джоэла Соуза, которого уже выписали из больницы.

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