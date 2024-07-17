Адель ставит на паузу карьеру и уходит со сцены: "Когда-нибудь к этому привыкну"

Британская дива рассказала, почему больше не может заниматься музыкой.

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Адель уходит со сцены - певица назвала причину / коллаж: Главред, фото: instagram.com/adele

Осенью в Лас-Вегасе Адель завершит большой музыкальный тур и исчезнет со сцены и страниц таблоидов. Такое свое решение певица недавно сообщила в интервью ZDF.

Артистка призналась, что хочет взять большой перерыв не только от выступлений, но и от музыки в целом. Поэтому новых песен от Адель в ближайшее время точно ждать не стоит.

"У меня вообще нет никаких планов по новой музыке. Я хочу большого перерыва после тура. Планирую заниматься другими творческими вещами, хотя бы ненадолго", - говорит звезда.

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Что значат "другие творческие вещи", Адель уточнять не стала. Известно, что певица планирует путешествие в родную Великобританию. "Я скучаю по тому, что было до того, как я стала известной. Больше всего, пожалуй, по неузнаваемости на улицах. Однако тот факт, что людям нравится мой голос и песни, довольно странный, поэтому не думаю, что когда-нибудь к этому привыкну. Так что оно того стоит… Просто необходимо соблюдать баланс", - размышляет певица.

Стоит отметить, что последний большой перерыв Адель в творчестве был связан с первым замужеством и рождением первого ребенка. Осенью 2023 года певица вышла замуж во второй раз, поэтому ее уход со сцены многие связывают с семейными вопросами.

Кто такая Адель? Адель - британская певица, автор-исполнитель и поэтесса, лауреат 16 премий Грэмми. Также у артистки есть "Оскар" и "Золотой глобус" (за песню "Skyfall" - заглавную тему одноименного фильма про Джеймса Бонда). Имеет орден Британской империи и несколько рекордов в Книге рекордов Гиннесса. Одна из самых влиятельных женщин в мире (по версии издания Time) и одна из самых продаваемых артистов в мире.

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