"А зачем такие трусики?": Лорак разделась под пальмой, вызвав недоумение поклонников

Ани Лорак вызвала бурные обсуждения снимком в купальнике/ instagram.com/anilorak/

Певица Ани Лорак, которая последние несколько лет живет и выступает в России, поделилась очередной порцией снимком с отдыха.

На кадрах певица позирует под пальмами в необычном купальнике и солнцезащитных очках.

Поклонники Лорак были восхищены новыми снимками, но не обошлось и без критики наряда певицы. В Сети даже допустили, что благодаря таким трусам от купальника артистка пытается скрыть беременность.

instagram.com/anilorak/

instagram.com/anilorak/

"А зачем такие трусики при идеальном животе? Такие носим, чтобы скрыть что-то", "Боже мой, сколько же можно оголяться. Уже не знает, чем привлечь внимание", "Просто Богиня! Вот создаёт же Бог, когда хочет создать что-то прекрасное в этом мире", "Каролина, шикарная" ,"Трусы можно было и до ушей дотянуть", - писали в комментариях под постом певицы.

Ранее Лорак уже публиковала в Instagram серию кадров, на которых она позирует в необычном купальнике.