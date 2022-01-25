43-летняя Ани Лорак показала мокрые ягодицы в откровенном бикини

Ани Лорак снялась в бассейне в бикини / instagram.com/anilorak

Певица Ани Лорак отправилась на отдых в теплые края, и уже соблазняет фанатов манящими фото в бикини.

Артистка без стеснения демонстрирует привлекательность своего тела в купальнике. На новых снимках она предстала в цельном купальном костюме цвета хаки, и пляжной накидке с анималистичным принтом.

Купальник, несмотря на свою закрытость, демонстрирует пикантные места Лорак - пышную грудь в глубоком вырезе, и незагорелые участки ее тела в области бикини.

Еще больше внимания привлекает фото, на котором артистка выныривает из бассейна - в соблазнительной позе Ани Лорак демонстрирует мокрые упругие ягодицы.

"Да здравствует солнце! Как долго я тебя ждала…" - подписала кадры в купальнике певица.

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Фото Ани Лорак в бикини / instagram.com/anilorak

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