Модель Анна Неплях в сексуальном кружевном белье загипнотизировала фанатов идеальными изгибами

Анна Неплях снялась в окружении красных роз / instagram.com/neplyah

Мисс Украина Вселенная 2021, модель Анна Неплях покорила поклонников фотосессией в образе женщины-вамп.

Девушка снялась в окружении алых роз - символа безудержной страсти.

Фотографии получились цветам под стать - горячими, сочными.

В кадре Неплях позирует в черном боди с кружевным лифом и туфлях-лодочках на высокой шпильке. На губах модели - ярко-красная помада, которая идеально контрастирует в ее небесно-голубыми глазами.

На фото Анна Неплях сидит, вальяжно раскинувшись в кресле. На первом плане - ее идеальные стройные ноги, в длине которых она может посоревноваться с самой Олей Поляковой. Шелковистая кожа девушки будто излучает сияние, а взгляд - практически животную сексуальность.

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Анна Неплях в образе женщины-вамп / instagram.com/neplyah

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