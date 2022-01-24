Модель Анна Неплях в сексуальном кружевном белье загипнотизировала фанатов идеальными изгибами

Образ женщины-вамп очень идет Мисс Украина Вселенная 2021.
Мисс Украина Вселенная 2021, модель Анна Неплях покорила поклонников фотосессией в образе женщины-вамп.
Девушка снялась в окружении алых роз - символа безудержной страсти.
Фотографии получились цветам под стать - горячими, сочными.
В кадре Неплях позирует в черном боди с кружевным лифом и туфлях-лодочках на высокой шпильке. На губах модели - ярко-красная помада, которая идеально контрастирует в ее небесно-голубыми глазами.
На фото Анна Неплях сидит, вальяжно раскинувшись в кресле. На первом плане - ее идеальные стройные ноги, в длине которых она может посоревноваться с самой Олей Поляковой. Шелковистая кожа девушки будто излучает сияние, а взгляд - практически животную сексуальность.
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