В перьях и с расставленными ногами: Лорак показала, как ей не терпится вернуться в Украину

Певица Ани Лорак вскоре придет в Уркаину с концертами / instagram.com/anilorak/

Певица Ани Лорак, которая последние годы живет и работает в РФ, возвращается в Украину с концертами.

На своей страничке в Instagram артистка сообщила, что ей не терпится встретиться с соотечественниками.

Также она назвала даты и города трех запланированных в Украине концертов. Так, в мае 2022-го у исполнительницы намечено три шоу. 20-го числа – в Харькове, 22-го – в Запорожье и 23-го – в Херсоне.

Для объявления певица выбрала студийный снимок. Наряд для него она выбрала как у танцовщиц кабаре – платье состоящее из перьев.

instagram.com/anilorak/

Ранее певица Ани Лорак, которая последние несколько лет живет и выступает в России, поделилась видео выступления со своей дочкой Софией.