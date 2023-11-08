В Польше отменили все концерты 'Пошлой Молли'

Артист сделал отвратительное заявление относительно польского языка.

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"Пошлая Молли" не будет выступать в Польше / Коллаж Главред, фото Instagram/dropbelt

В Польше отменили концерты украинской группы"Пошлая Молли", из-за поступка солиста группы.

Кирилл Тимошенко (он же Бледный) ‒ уроженец Харькова, угодил в языковой скандал. Приехав на гастроли в Польшу он не придумал ничего лучше, как попытаться на камеру максимально грубо оскорбить поляков и польский язык.

На своей странице в Instagram, он также опубликовал пост, где пояснил, почему же в Польше решили отменить концерты группы.

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"Думаю, вы уже знаете, о чем сейчас пойдет речь. Осознаю, что эта сатира была крайне неудачной и оскорбила многих людей. Концерты в Польше отменяются. Слушатели, которые приобрели билеты, мне очень жаль, что я подвёл вас", - написал артист.

Ранее артист сделал отвратительное заявление. В частности, он выдал, что его бесит польский язык и нужно говорить на "нормальном" - русском.

"Знаете что меня бесит в Польше? Меня бесит польский язык. Я не понимаю, зачем говорить на этом [мерзком - Главред] языке, когда есть русский язык. Просто выучите русский и говорите на нормальном языке. Я не понимаю. Еще есть же Российская империя, просто вступите в нее, как раньше, и говорите на нормальном языке, [идиоты - Главред]", - сказал Тимошенко.

Напомним, пару лет назад Кирилл Бледный устроил дебош после выступления в КЗ "Олимп" в Геленджике (страна-агрессор РФ) попал в больницу, а потом был задержан местной полицией на 48 часов.

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