Примадонна, по словам очевидцев, во время шопинга вдруг почувствовала недомогание.

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Алла Пугачева жаловалась на самочувствие на публике / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey

Российская певица Алла Пугачева хоть и выглядит роскошно в свои 74 года, но здоровье ее порой подводит. Артистка - диабетик, у нее несколько стентов в сосудах, подагра и стенокардия.

Здоровый образ жизни, который она соблюдает последние годы, значительно улучшил ее общее состояние, однако бывают и обострения. Так недавно в росСМИ появилась новость о том, что Пугачевой стало плохо на шопинге.

Это случилось на Кипре, когда Алла Борисовна ходила по магазинам. У нее было подавленное состояние из-за плохого самочувствия. Очевидцы отмечали, что Примадонна жаловалась продавцам на отеки.

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"Алла Борисовна плохого самочувствия даже не скрывала. Жаловалась продавцу на здоровье. Она даже обувь была вынуждена покупать на размер больше, потому что в прежний уже не влезала. Хотя перемерила множество пар. Как я услышал, у нее ноги каждый день отекают. В тот день она выглядела, мягко говоря, неважно", - цитирует свои источники пресса.

Ранее актер-путинист, исполнитель роли Шерлока Холмса Василий Ливанов резко наехал на Пугачеву с Галкиным, назвав артистов неприличными словами за их решение покинуть страну-оккупанта.

Впрочем Примадонне хватает мудрости и чувства юмора защитить свою семью. Певица высмеяла своих хейтеров в рф, которым не дает покоя ее высказывание про рабов и холопов.

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