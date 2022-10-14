63-летняя Джейми Ли Кертис похвасталась шикарным телом в сетке и купальнике

Звезда Хэллоуина и Правдивой лжи обнажила свои прелести для известного издания.
Американская актриса и писательница Джейми Ли Кертис всемирную известность заслужила благодаря культовой серии фильмов-слэшеров Хэллоуин. Классический цикл состоит из 8 фильмов, главную роль в которых сыграла Кертис.
Премьера финальной ленты, Хэллоуин заканчивается, состоится со дня на день, и актриса, игравшая Лори Строуд на протяжении 44 лет, приняла участие в съемках для рекламной кампании. Ее фотографии опубликовало издание The New York Times.
Джейми Ли сейчас 63 года и она убеждена - возрастные изменения во внешности никоим образом не должны влиять ни на привлекательность женщины, ни на ее самоидентификацию. Она предпочитает натуральное старение, поэтому перестала закрашивать седину уже много лет назад, и избегает омолаживающих косметических и хирургических процедур.
Все это не помешало ей появится во всемирно известном издании в шикарном черном купальнике и колготках в сетку. Стареть красиво - это про Джейми Ли Кертис. В свое время она успела побывать и секс-символом, и вдохновением для "королев крика" многих поколений.
Ранее звезда Playboy и волонтерка Даша Астафьева оголила сочные прелести в леопардовом корсете - фанаты сравнили чувственную красоту певицы с Атлантическим океаном.
Также новый бойфренд Нади Дорофеевой, ресторатор и музыкант Миша Кацурин, показал обнаженное фото певицы на фоне открытого окна.
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