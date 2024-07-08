63-летний Эдди Мерфи распланировал собственные похороны - подробности

Звезда "Доктора Дуллитла" и "Полицейского из Беверли-Хиллз" рассказал, как хочет уйти.

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Эдди Мерфи новости - Эдди Мерфи рассказал про свои похороны / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

63-летний американский актер и комик Эдди Мерфи считает себя мужчиной в полно расцвете сил, и не планирует отправляться к праотцам еще минимум лет 50. Тем не менее у артиста уже есть план на свои похороны.

Об этом Мерфи рассказал в своем недавнем интервью Кевину Маккартни. За плечами актера на данный момент более 70 ролей в различный проектах. Но одной из своих наиболее ценных киноработ он считает главную роль в серии фильмов "Полицейский з Беверли-Хиллз".

Саундтреком к первому фильму 1984 стала мелодия от Harold Faltermeyer - Axel F (от имени Акселя Фоули - имени главного героя). Этот трек также известен, как Crazy Frog. В интервью Мерфи признался - мелодия и фильм стали настолько популярными и очень знаковыми в его жизни, что он даже хотел, чтобы его похороны проходили под этот трек.

"И я считаю, что это круто – иметь музыкальное сопровождение, которое можно включить и знать, что я уйду, а вы услышите эту музыку. И когда в ресторанах я слышу эту музыку на фоне, то думаю: "Вау, это круто, у меня есть тематическая музыка, как у Джеймса Бонда, Индианы Джонса, это круто!" Это круто. У меня спрашивали: "Ты когда-нибудь за эти годы думал о том, чтобы сыграть чернокожего Джеймса Бонда?" Я ответил, что мне это не нужно, у меня есть Аксель Фоули, у меня уже есть персонаж, мне не нужно быть каким-то черным Джеймсом Бондом. У меня есть Аксель Фоули, у него есть саундтрек и все остальное. Вы можете буквально сыграть его. Знаете, однажды, когда я умру, лет через 50, я могу сыграть трек на своих похоронах", - рассуждает звезда.

Второе условие Эдди Мерфи для прощания с ним - никаких слез. "Люди бы улыбались на похоронах. Я имею в виду, что я умру, как и все остальные, но все знают, что не надо никаких церемоний, и мне просто, знаете, просто дадут спокойно уйти", - говорит актер.

Смотрите видео из кинофильма "Полицейский из Беверли-Хиллз" под трек Harold Faltermeyer - Axel F:

Кто такой Эдди Мерфи? Эдди Мерфи - американский комедийный актнр, сценарист, продюсер и певец. Один из самых популярных актеров-комиков 1980-1990-х годов. Приобрел популярность благодаря исполнению роли Акселя Фоули во франшизе "Полицейский из Беверли-Хиллз", а также по работам в фильмах "Поменяться местами", "Бумеранг", "Святоша", "Доктор Дулиттл", "Поездка в Америку", "Чокнутый профессор" и пр. Помимо кино, Мерфи записывал музыкальные альбомы и озвучивал нескольких персонажей, в том числе Осла во франшизе "Шрек" и дракончика Мушу в мультфильме "Мулан". Много и успешно работал в комедийном жанре стендап в начале своей карьеры, сообщает Википедия.

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