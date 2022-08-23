55-летняя Николь Кидман снялась для глянца в пугающем образе рыжего Терминатора

Николь Кидман показала крепкие бицепсы на обложке глянца / instagram.com/nicolekidman

Австралийская и американская актриса Николь Кидман удивила своих поклонников смелым образом, который она воплотила для съемки в журнале Perfect.

Артистка, играющая на экранах роли утонченных и изящных леди, практически ангелов с сияющими глазами, на сей раз решила примерить облик плохой девчонки.

В недавней фотосессии в стиле ранних двухтысячных, кадры которой появились на официальной странице независимого издания в Instagram, Кидман предстала в коротком топе в пайетках и мини-юбке, которая больше напоминает пояс пауэрлифтера.

Взгляд на снимке приковывают также необычайно мускулистые и рельефные руки актрисы, которые придают снимку капельку гротеска.

Николь Кидман показала крепкие бицепсы на обложке глянца / instagram.com/theperfectmagazine

Ранее 64-летний испанский актер Антонио Бандерас показал на пляже свою любовницу. Девушка вдвое моложе него, и уже подписывается фамилией артиста.

Также 93-летняя вдова Шона Коннери, французская художница Мишелин Рокбрюн, без смущения демонстрирует тело в бикини - она отдыхала на яхте на Багамских островах.

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