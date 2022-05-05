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"Это ты?" Николь Кидман изменилась до неузнаваемости после пластики

5 мая 2022, 23:47

Фанаты сильно расстроились из-за такого преображения.

Николь Кидман изменилась. Фото Instagram

Николь Кидман - одна из самых узнаваемых голливудских звезд.

Тем не менее, фанаты были удивлены, когда 54-летняя Николь Кидман в четверг поделилась фотографией в Instagram, на которой она выглядит совсем по-другому.

Лицо актрисы выглядело подтянутым и одутловатым на фото, когда она позировала вместе с Лулу Ван, режиссером ее нового сериала Amazon Expats, пишет The Daily Mail.

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Николь отказалась от макияжа, обнажив свое гладкое фарфоровое лицо.

"Честно говоря, я совершенно естественна". Я пользуюсь солнцезащитным кремом и не курю. Я забочусь о себе. Я очень горжусь этим". — сказала она тогда Marie Claire.

Николь Кадман. Фото Instagram

Однако в 2011 году она призналась, что делала ботокс во время интервью немецкому журналу TV Movie.

"Я много чего пробовала, но, кроме спорта и правильного питания, большинство вещей не имеют значения", — сказала она.

"Я даже пробовала ботокс, но мне не понравилось, как после этого выглядело мое лицо. Теперь я им больше не пользуюсь и снова могу шевелить лбом", - говорила она.

Николь в настоящее время занята съемками своего предстоящего драматического сериала Amazon Expats, основанного на романе Дженис Ю.К. Роман Ли "Экспатрианты" рассказывает о яркой и экстравагантной жизни богатого эмигрантского сообщества.

viber
Николь Кидман
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