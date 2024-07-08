55-летний Уилл Смит и его 52-летняя жена в третий раз станут родителями - СМИ

Похоже, актеры нашли путь к восстановлению мира и согласия в их браке.

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Уилл Смит снова станет отцом - первые подробности / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Семья американских актеров, Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит, в прошлом году сделали серию скандальных признаний, самым ярким из которых было заявление о том, что с 2016 года они не вместе, хоть и не разведены официально. Оба артиста заявляли, что в их отношениях все очень сложно вопреки сильным взаимным чувствами.

Вероятно, работа над браком наконец стала давать плоды, ведь недавно появилась новость о том, что Уилл и Джада готовятся в третий раз стать родителями. Об этом сообщает издание Ace Showbiz с отсылкой на неназванного информатора.

Про грядущее пополнение якобы рассказал сам Смит на вечеринке по случаю премьеры его фильма "Плохие парни-4". Для появления на свет малыша он и его звездная супруга воспользовались услугами суррогатной матери.

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Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит вместе с 1997 года. В их браке родилось двое детей - сын Джейден Смит (8 июля 1998 год) и дочь Уиллоу Смит (31 октября 2000 год). Также у актера есть сын Трей от первого брака.

Кто такой Уилл Смит? Уилл Смит - американский актер, режиссер и музыкант. Лауреат премий "Оскар", BAFTA, Гильдии киноактеров США, "Золотой глобус" и двух "Грэмми". Один из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда.

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Также в СМИ появились слухи о том, что "Звездный Лорд" Крис Пратт и старшая дочь Арнольда Шварценеггера станут родителями. Для Криса и Кэтрин это будет третий общий ребенок.

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