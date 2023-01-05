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52-летняя Наоми Кэмпбелл показала редкое фото своего ребенка

5 января 2023, 22:42
Кто отец дочери Кэмпбелл "Черная пантера" держит в строжайшем секрете.
Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл показала дочь / imdb.com

52-летня Наоми Кэмпбелл известна своими скандалами, проблемами с законом и романами практически так же, как и модельной карьерой. Она началась для британской модели в 15 лет, и с тех пор ее окружали только лучшие мужчины.

Поклонниками "Черной пантеры" были Флавио Бриаторе, Роберт Де Ниро, Леонардо Ди Каприо, Ашер, Владислав Доронин и прочие именитые мужчины. Однако семейное счастье Наоми не складывалось - она ни разу не была замужем.

В мае 2021 года Кэмпбелл сообщила, что стала мамой - это был, пожалуй ее самый большой секрет за все время ее публичной жизни. Даже близкое окружение не знало, что она готовится к появлению на свет ребенка.

Наоми воспитывает дочь, вероятно, от суррогатной матери. Кто стал отцом малышки - не известно. Сама модель не знает своего биологического отца, и пообещала матери, что никогда не будет искать контакта с этим человеком.

На данный момент о жизни дочери Кэмпбелл не известно ничего. Время от времени модель публикует фотографии с ребенком, но тщательно скрывает ее лицо. Так, на Новый год она показала в Instagram снимок с дочерью - они на галечном пляже сидят спиной к объективу и машут руками в приветственном жесте. "С Новым Годом! Дорогие, дай Бог вам и вашей семье быть счастливыми и здоровыми на протяжении всего года. Пусть Божье присутствие никогда не покидает ваши сердца. Каждой новой главе вашей жизни пусть Господь дарует свою благодать и силу в 2023 году. С Новым годом!!!" - подписала фото модель.

Наоми Кэмпбелл с дочерью
Наоми Кэмпбелл показала дочь / instagram.com/naomi

Ранее украинский актер, звезда сериала Крепостная, Тарас Цымбалюк, который в начале полномасштабной войны в Украине объявил о расставании с супругой, рассекретил личность новой возлюбленной.

Также певица Светлана Лобода показала редкое фото младшей дочери Тильды, отцовство которой приписывали Тилю Линдеману, фронтмену группы Rammstein.

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