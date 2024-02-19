49-летняя экс-жена Кличко в дерзком образе вернулась в модельный бизнес

Наталья Егорова уже совершила первые уверенные шаги на встречу к своей мечте.

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Наталья Егорова снова стала профессиональной моделью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalia_yegorova

Бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко, певица Наталья Егорова, до появления детей была профессиональной моделью. Однако это занятие она оставила, чтобы посвятить себя семье.

Теперь Егорова решила наверстать упущенное и восстановить модельную карьеру. При этом сделала она это с большим размахом - подписала контракт с одним из самых известных в мире модельных агентств MGM Models и уже приняла участие в нескольких фотосессиях - в дерзком черном костюме и в уютном "домашнем" образе.

Об этом Наталья рассказала в своем блоге в Instagram. Она показала кадры со съемки и поделилась вдохновляющей речью о том, что возраст никогда не должен стоять на пути к осуществлению мечты, а женщины прекрасны независимо от цифры в паспорте.

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"Даже в 50 лет можно начать все заново. И поддерживайте женщин. Неважно, в каком возрасте. Всегда можно начать что-то новое и многого добиться. Женщины красивы в любом возрасте. Сегодня "лучшие возрастные модели" пользуются большим спросом. Особенно если речь идет о классических и благородных брендах. Взрослая женщина внушает доверие, она искренна. Я люблю свой возраст. Глаза взрослой женщины могут рассказывать истории, в них можно прочитать мудрость и жизненный опыт. Модельный бизнес хорошо вписывается в мою новую жизнь и в новую меня, я дарю его себе на день рождения", - рассказала новоиспеченная модель.

Смотрите видео со свежей фотосессии Натальи Егоровой:

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