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20 лет за решеткой: популярную российскую актрису арестовали с 2 кг наркотиков

Анна Подгорная
14 сентября 2023, 20:17 обновлено 14 сентября, 20:18
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Рамиля Искандер из тюрьмы выйдет сразу на пенсию.
Рамиля Искандер
Рамиля Искандер была арестована за хранения наркотиков в особо крупных размерах / коллаж: Главред, фото: kino-teatr.ru, pexels.com

Российская актриса театра, кино и озвучивания Рамиля Искандер была задержана в своем подмосковном доме в поселении Марушкинское. В результате обыска в ее жилище и автомобиле полицейскими было найдено около двух килограмм мефедрона, а также амфетамин и кокаин.

Правоохранительные органы страны-оккупанта арестовали артистку и доставили в участок. Предварительно на нее возбудили уголовное дело по статье "228.1" - производство, сбыт или пересылка наркотических веществ в особо крупном размере.

Искандер давать показания отказалась. Сейчас ей грозит тюремный срок от 15 до 20 лет лишения свободы.

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По данным росСМИ актриса задержана по наводке наркоторговца из Пензы, который был ее диллером. Его задержали несколькими неделями ранее, и он, в рамках сотрудничества с полицией, передал список своих клиентов, среди которых значилось имя Рамили Искандер.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин отказались давать интервью украинской ведущей Наталье Мосейчук во время их встречи в Юрмале. Журналистка прокомментировала их позицию.

Также в СМИ появились новости о том, что у дочери Анастасии Заворотнюк проблемы с законом из-за долгов - за красивой картинкой гламурной светской жизни Анны скрываются неоплаченные кредиты в банках.

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