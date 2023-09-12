УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Пугачева и Галкин отказались давать интервью украинской ведущей - она ответила

Анна Подгорная
12 сентября 2023, 22:11 обновлено 12 сентября, 22:18
111
Журналистка Наталья Мосейчук встретила опальную пару случайно.
Наталья Мосейчук, Алла Пугачева, Максим Галкин
Наталья Мосейчук рассказала про отказ Пугачевой и Галкина от интервью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/moseichuk.official, instagram.com/maxgalkinru

Украинская журналистка и ведущая телеканала 1+1 Украина Наталья Мосейчук в конце июля прибыла в Юрмалу с рабочим визитом. Там во время съемки "буквально на соседней улице" она встретила Максима Галкина и Аллу Пугачеву с их сыном Гарри.

Об этом Мосейчук рассказала в новом выпуске своего проекта, который 12 сентября был опубликован на ее YouTube-канале (9 минута ролика - прим. редактора). Журналистка показала короткий видеорепортаж, в кадр которого попали комик и Примадонна, которые осуждают войну в Украине.

Наталья отметила, что во время случайной встречи она обратилась к Галкину: сказала, что она из Украины, и попросила дать ей интервью. "Мы встретили Аллу Борисовну с семьей, Максимом, с детьми. Они прогуливались буквально на соседней улице. Мы поздоровались с ними, попросили об интервью у Максима", - рассказала она.

видео дня

Мосейчук отметила, что семья артистов, когда услышала, что их окликнули, обернулась, но ближе подходить не стала. На предложение про интервью Галкин мягко ответил, что подумает над этим.

Наталья Мосейчук подчеркнула, что к такому ответу отнеслась с уважением, и не стала настаивать и "совать микрофон в лицо".

Алла Пугачева, Максим Галкин, Гарри Галкин
Наталья Мосейчук рассказала про отказ Пугачевой и Галкина от интервью / коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Ранее, назло хейтерам, Галкин показал любимую Пугачеву в роскошном образе. Вместе пара наблюдала, как их дети резвятся с младшей дочерью Кристины Орбакайте.

Также комик высмеял музыкального критика "отСоседова", который долгие годы работал в Украине, а теперь стал одним из самых преданных рупоров кремля и распространяет роспропаганду.

Другие новости про Максима Галкина и Аллу Пугачеву:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шоу-бизнес Алла Пугачева Максим Галкин Наталья Мосейчук новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Уклонисты понервничают: в Украине проверят все решения о непригодности к службе

Уклонисты понервничают: в Украине проверят все решения о непригодности к службе

21:59 Украина
Польша и Украина поссорились из-за зерна: что на самом деле происходит

Польша и Украина поссорились из-за зерна: что на самом деле происходит

21:42 Украина
ВСУ имеют успех в районе Клещиевки: в Генштабе рассказали о продвижении защитников

ВСУ имеют успех в районе Клещиевки: в Генштабе рассказали о продвижении защитников

20:52 Украина
Все главные новости

Последние новости

22:28

Популярного российского блогера отправят на фронт убивать

22:11

Пугачева и Галкин отказались давать интервью украинской ведущей - она ответила

21:59

Уклонисты понервничают: в Украине проверят все решения о непригодности к службе

21:42

Польша и Украина поссорились из-за зерна: что на самом деле происходит

21:40

Забудьте про селедку: вот какой закуской сейчас удивляют гостейВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

20:58

Почему 13 сентября с подарками могут прийти болезни: приметы и запреты

20:52

ВСУ имеют успех в районе Клещиевки: в Генштабе рассказали о продвижении защитников

20:12

Мобилизация в России: в ГУР рассказали, когда новая орда появится на фронте

19:53

Вся Украина будет плавать: на страну надвигается мощное похолодание

Реклама
19:44

Путин опозорился псевдоисторической ересью: перепутал Троцкого с политиком-немцем

19:26

Виталий Портников. Главное из выступления Путина во ВладивостокеВидеоблоги

19:21

"Это должно быть озвучено": конкурс "Мисс Украина" попал в скандал за связи с РФ

19:14

"На москвичей полетят Томагавки": Сотник рассказал о войне на территории РФВидео

19:13

Мощные взрывы прямо во время застолья: в Энергодаре "откобзонили" офицеров РФ

19:10

Новая трагедия России и абьюз Европымнение

19:09

Вот почему надо чистить новую одежду: женщина шокировала сеть находкой в магазине

18:41

Россиян "посылают на убой": ВСУ отражают "мясные штурмы" РФ под Купянском

18:32

В ВСУ рассказали, как оккупанты помогают Украине освобождать территории

18:22

Отношения России и Армении обостряются: эксперт объяснил, чем это грозит Путину

17:50

Муж лежит на диване и раздражает: Дмитрий Карпачёв объяснил, что с этим делать

Реклама
17:33

Шмыгаль пригрозил Польше жесткой ответкой в случае блокирования украинского зерна

17:29

Команда Формулы-1 впервые в истории подписала украинца

17:25

Линию обороны оккупантов могут прорвать: ВСУ - о том, как россияне пытаются помешать

17:23

Как раньше назывался Бердянск, Запорожье, Одесса: малоизвестная история названий

17:05

Как привлечь свою любовь: 5 талисманов для быстрого замужества

16:57

Каких животных 12 сентября стоит остерегаться: важные приметы и запреты дня

16:48

В Крыму начали снимать гербы РФ с военкоматов: известно две версии

16:45

"РФ тонет": у Зеленского ответили на новые бредни Путина насчет войны в Украине

16:42

Три пары знаков зодиака могут расстаться до концы сентября

16:42

Родители шокировали выбором имени для дочери: в сети не верят, что оно реально

16:07

На Южном Кавказе прошли выборы: новым "президентом" Карабаха стал очередной ставленник Путина

16:00

Почему в Германии нельзя кормить голубей и какой штраф можно за это схлопотать

16:00

"Издевательство надо мной": Маринина высказалась про новую девушку Войтенко

15:44

Не просто песня: после развода с Брежневой Меладзе закрутил роман с молоденькой

15:40

Дырка - не приговор: что делать с протертыми джинсами

15:20

"Вышки Бойко" отжали у РФ: раскрыты детали уникальной операции в Черном море

15:12

Головоломка для шестилетних детей поставила взрослых в тупик: на решение 20 секунд

14:55

"Результатов контрнаступления нет": Путин фантазирует о колоссальных "потерях" УкраиныВидео

14:50

Рената Литвинова "убила" поклонников сильнейшей худобой

14:38

Угроза войны РФ с НАТО: эксперт раскрыл вероятный сценарий

Реклама
14:35

"Мой рок-н-ролл": Би-2 заменила свихнувшуюся Чичерину на Чулпан Хаматову

14:33

Что нельзя делать с розами осенью: хорошие советы по уходу за шикарными цветами

13:58

Польша против украинского зерна и не откроет свою границу - Моравецкий

13:55

Щенка бросили на улице и оставили душераздирающую записку

13:33

Говорить "україномовний" неправильно: телеведущий Максим Прудеус рассказал почему

13:07

ВСУ мощно ударили по базе российских дроновВидео

12:54

"Они нас провоцируют": Путин открыто угрожает ударом по украинским АЭСВидео

12:43

В разведке узнали планы РФ: Военный кабинет обсудил направления наступления ВСУ

12:32

"Миллионы" снарядов и ракет: как оружие из КНДР изменит ход войны в Украине - Reuters

12:23

Чем можно отбелить швы между плиткой: 3 средства уничтожат ржавчину и грязь

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять