Пугачева и Галкин отказались давать интервью украинской ведущей - она ответила

Журналистка Наталья Мосейчук встретила опальную пару случайно.

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Наталья Мосейчук рассказала про отказ Пугачевой и Галкина от интервью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/moseichuk.official, instagram.com/maxgalkinru

Украинская журналистка и ведущая телеканала 1+1 Украина Наталья Мосейчук в конце июля прибыла в Юрмалу с рабочим визитом. Там во время съемки "буквально на соседней улице" она встретила Максима Галкина и Аллу Пугачеву с их сыном Гарри.

Об этом Мосейчук рассказала в новом выпуске своего проекта, который 12 сентября был опубликован на ее YouTube-канале (9 минута ролика - прим. редактора). Журналистка показала короткий видеорепортаж, в кадр которого попали комик и Примадонна, которые осуждают войну в Украине.

Наталья отметила, что во время случайной встречи она обратилась к Галкину: сказала, что она из Украины, и попросила дать ей интервью. "Мы встретили Аллу Борисовну с семьей, Максимом, с детьми. Они прогуливались буквально на соседней улице. Мы поздоровались с ними, попросили об интервью у Максима", - рассказала она.

видео дня

Мосейчук отметила, что семья артистов, когда услышала, что их окликнули, обернулась, но ближе подходить не стала. На предложение про интервью Галкин мягко ответил, что подумает над этим.

Наталья Мосейчук подчеркнула, что к такому ответу отнеслась с уважением, и не стала настаивать и "совать микрофон в лицо".

Наталья Мосейчук рассказала про отказ Пугачевой и Галкина от интервью / коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Ранее, назло хейтерам, Галкин показал любимую Пугачеву в роскошном образе. Вместе пара наблюдала, как их дети резвятся с младшей дочерью Кристины Орбакайте.

Также комик высмеял музыкального критика "отСоседова", который долгие годы работал в Украине, а теперь стал одним из самых преданных рупоров кремля и распространяет роспропаганду.

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