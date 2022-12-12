16 лет спустя: как сейчас выглядит Лена Полено из Счастливых вместе

С 2019 года Юлия Захарова не снимается в кино и ведет затворнический образ жизни, но недавно появилась на публике.

Как сейчас выглядит Лена Полено из Счастливы вместе / скриншот из сериала

Звезда сериала Счастливые вместе Юлия Захарова, которая сыграла Лену Полено, удивила внешним видом.

После съемок в ситкоме актерская карьера у нее не задалась - с 2019 года Юлия не снимается в кино и ведет затворнический образ жизни.

На днях она появилась на российском телевидении, удивив своей внешностью.

"В глазах грусть стала чётче видна… жизнь осознала", "Видать не нашлось спонсора", "Сейчас лучше, похудела", "Не, ну а она и раньше была на любителя, просто молоденькая...", "Обидно, конечно, что не раскрутила карьеру при таком старте.... Играла она всяко лучше, чем Бочкарева", "Стремно наверное, что твой звездный час был сыграть Лену Полено", - писали пользователи сети.

Лена Полено / Юлия Захарова / соцсети

Напомним, ранее Сети появилось свежее фото Елены Степаненко, на котором она выглядит совершенно по-новому. Артистка длительное время не появлялась на публике после развода с Евгением Петросяном.

Также мы показывали как выглядит звезда сериала Уэнздей Дженна Ортега в реальной жизни.

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