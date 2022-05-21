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"140-миллионное государство испугалось одного ублюдка": Горбунов рассказал, почему не общается с россиянами

21 мая 2022, 05:00

Юрий Горбунов мечтает вернуться в мирное время.

Юрий Горбунов рассказал о войне. Скриншот YouTube

Юрий Горбунов рассказал, что с начала военного нападения россии на Украину, ему писали некоторые коллеги из россии.

Как рассказал телеведущий в программе ЖВЛ, некоторые из них искренне спрашивали, все ли нормально у него. Горбунов говорит, что не было никаких сил, "ни моральных, ни физических" отвечать, что "все нормально, потому что далеко не все нормально".
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"И все это происходит потому, что они молчали, ничего не делали. Когда нам что-то не нравится, мы выходим. Да, я понимаю, что есть дубинки, есть полиция, но 140-миллионное государство испугалось одного выродка... мы в своей стране имеем из-за него войну. А они говорят "мы вне политике"? Все в политике. Нет ни одного россиянина, кто был бы невиновен в этой истории", - говорит Горбунов.

Горбунов также сказал, что не видит ни одной причины приглашать российских актеров играть в украинском кино. По его словам, в Украине много хороших артистов, но главные роли всегда были заняты россиянами. Он добавляет, что если кому-то придет в голову приглашать российских актеров, то он будет категорически против и это будет настоящая "зрада".

Юрий Горбунов мечтает о мирном времени, когда сможет ужинать у себя дома вместе со своей семьей и купать на ночь своих маленьких детей.

Напомним, украинская модель, телеведущая и волонтерка Катя Осадчая возобновила работу в Киеве, несмотря на то, что до сих пор существует вероятность повторного нападения на столицу.

Осадчая принимает участие в благотворительный концертах, а также расширяет возможности своего проекта Пошук зниклих.

Юрий Горбунов Горбунов
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