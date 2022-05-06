"100 ударов салом по морде": Янина Соколова ждет Анатолия Шария в Украине

Янина Соколова записала обращение к Анатолию Шарию / Коллаж

Украинская журналистка Янина Соколова рассказала, почему с особым рвением ждет экстрадиции блогера-путиниста Анатолия Шария в Украину.

"Была задержана одна из крупнейших ФСБшных гнид современности – Анатолий Шарий. Я не могу вам передать насколько я рада этому факту", - говорит Соколова.

В своем блоге Шарий позволял себе высмеивать успехи Украины во внутренней и внешней политике, сочинять едкие подколы в адрес ЕС и транслировать проросийскую пропаганду. Кроме того он с азартом обсуждал онкоболезнь и личную жизнь Соколовой. "Он извратил, демонизировал и осквернил все, начиная от моей болезни раком. Он изучал лысину на моей голове, говорив, что я это все придумала. Рассказывал людям о том, что я краду какие-то государственные средства, кто мне платит, с кем я сплю", - вспоминает журналистка.

Поэтому она мечтает о встрече с Шарием, чтобы тот в Украине понес заслуженное наказание за унижение: "Я очень рада, Толя. [Едь - неценз] в Украину быстрее. А мы сделаем максимум для того, чтобы ты почувствовал, как это – быть предателем государства. Будет тебе кара огромная. Мы просто так тебя не оставим, поэтому 100 ударов салом по [морде - неценз] уже тебя ждут".

Читайте такжеИван Ургант остроумно припечатал путинских пропагандистов: "Пришло время глотать!"

Кто такой Анатолий Шарий

Анатолий Шарий – это видеоблогер и бывший журналист. Он известен тем, что активно распространял пророссийские нарративы.

В 2012 году он покинул территорию Украины, находился на территории стран Европы и получил политическое убежище в Литве. Также он имел право на постоянное проживание в ЕС.

Шарий начиная с 2014 года вел свой видеоблог, в котором распространял ролики с критикой власти в Украине, а в 2019 году создал свою политическую партию и с ней пытался участвовать в парламентских выборах. Но ЦИК в конце концов отменил его регистрацию после акций протеста и полученного от СБУ письма о том, что пропагандист с 2012 года не проживает на территории нашего государства.

Во время местных выборов в октябре 2020 года партия Шария прошла в ряд местных советов на Востоке и юге Украины.

Литва в мае 2021 года лишила Шария статуса беженца. В последнее время он проживал в Испании. В Украине он был объявлен в розыск.

Задержание Шария в Испании

В четверг, 5 мая, стало известно, что Шария задержали правоохранители в Испании. В СБУ отметили, что задержание стало возможным благодаря тесной работе с Офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей.

В чем подозревают Шария

В Украине Шария подозревают в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса:

ст. 111 (государственная измена);

ст. 161 (нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).

В СБУ отмечают, что пропагандист на протяжении многих лет вел деятельность, которая вредила национальной безопасности Украины в информационной сфере. Более того, в украинских спецслужбах считают, что блогер действовал по заказу враждебных к Украине иностранных структур.

Напомним, после задержания Шария сеть взорвали мемы на эту тему. Пользователи шутят, что "Украина довольна гуманитаркой из Испании" и что пропагандист был в этой стране "на учениях".

Другие новости: