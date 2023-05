Звезды легенедарного сериала "Сверхъестественное" поддержали Украину

Звезда "Сверхъестественного" Миша Коллинз вместе с другими актерами из этого сериала поддержал украинцев в войне с российскими оккупантами.

Миша Коллинз с коллегами поддержал Украину / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и УНИАН

Голливудский актер Миша Коллинз вместе с коллегами по легендарному фантастическому сериалу "Сверхъестественное" решил устроить небольшую акцию в поддержку Украины и украинцев. Артист вместе с соратниками сфотографировался с украинским флагом и выложил снимок в Instagram.

Вместе с Коллинзом рядом встали Робертом Бенедикт, Марк Шепард, Рут Коннелли, Александр Келверт и другие коллеги по сериалу.

К слову, общий кадр, который актер выложил в Instagram (где у него уже более 4,7 млн фолловеров) он подписал по-украински "Поточний настрій" ("Текущее настроение").

Миша Коллинз с коллегами по сериалу "Сверхъестественное" / Instagram

Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R. ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

Позднее сообщалось о том, что легенда французского кино Ален Делон присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочел стихи украинского Кобзаря Тараса Шевченко.

