Российский телеведущий Валдис Пельш, который является почетным членом чистилища "Миротворец", которое он пополнил еще до нападения России на Украину, оказался в кардиологии.
По информации пропагандистских СМИ, шоумен обратился к врачам с жалобами на сбои в работе сердца. Сообщается, что сейчас он находится в отделении сложных нарушений ритма сердца.
Буквально через несколько минут, пропагандистское информационное агентство ТАСС опубликовало опровержение со ссылкой на самого же ведущего. Однако как показывает практика, все, кто попадает в больницы в экстренных ситуациях, спешим опровергнуть свои болезни и говорят, что якобы осмотры "плановые".
"Все в порядке, я на плановом обследовании в институте Вишневского. У нас экспедиция в горы, перед такими экспедициями мы все проходим обследования", - сказал Пельш пропагандистам.
Впрочем, позже также оказывается, что артистам таки было плохо и они таки оставались длительное время на больничной койке.
Напомним, еще в 2017 году ведущего уже госпитализировали экстренно. Он был срочно доставлен в больницу с болями в груди.
Ранее стало известно о том, что российский певец Стас Пьеха оказался в реанимации. По информации пропагандистского телеграмм-канала Shot, 42-летний певец ночью вызвал скорую из-за проблем с сердцем.
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