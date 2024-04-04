Звезда "Зимородка" Афра Сарачоглу беременна - СМИ

Афра Сарачоглу и Мерт Рамазан Демир, одна из самых загадочных пар турецкого шоу-бизнеса, перестали скрывать роман.

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Афра Сарачоглу и Мерт Рамазан Демир станут родителями - СМИ / коллаж: Главред, фото: imdb.com

В 2022 году в души зрителей по всему миру ворвался турецкий сериал "Зимородок", который очень быстро стал одним из самых успешных проектов в Турции, и в популярности может посоревноваться с "Постучись в мою дверь". А уже через год стали появляться слухи о том, что актеры Афра Сарачоглу и Мерт Рамазан Демир, которые играют влюбленных на экране, перенесли эти чувства в реальную жизнь.

Сперва пара все отрицала, однако теперь перестала скрывать свой роман. Таблоиды сообщают, что Сарачоглу и Демир стали жить вместе, и даже сыграли тайную свадьбу.

Вполне логично, что после таких перемен в личной жизни актеров поклонники заговорили о скором пополнении в их паре. В последних сериях "Зимородка", по мнению зрителей, Афра заметно округлилась, а костюмеры, которые одевают ее Сейран, стали выбирать подозрительно объемные наряды.

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Из этого многие сделали вывод, что Сарачоглу и Демир готовятся стать родителями, но пока скрывают это. Более критично настроенные фанаты сериала и звездной пары отмечают, что Афра могла банально набрать 2-3 килограмма, что для ее худощавой фигуры стало весьма заметным приобретением. Это объяснение кажется им более логичным, чем решение актрисы уйти в декрет на пике славы.

Афра Сарачоглу спровоцировала слухи про беременность / скриншот из сериала Зимородок

Афра Сарачоглу спровоцировала слухи про беременность / скриншот из сериала Зимородок

Кто такая Афра Сарачоглу? Афра Сарачоглу - турецкая актриса и модель. Наиболее известна по роли Сейрат Шанлы в сериале "Зимородок". Другие заметные ролы артистки: Эдже Чамкыран в "Госпожа Фазилет и ее дочери", Хаят Четин в "Дети сестер", Тюлин Сайгы в "Йешильчам". Была лицом рекламных компаний многих известных брендов, среди которых Hummel, Pantene и Garnier.

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