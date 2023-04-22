Звезда "Ворониных" отреагировала на то, что ее брат зверски убил двух человек

Катерина Воронина обратилась к своим подписчикам и попросила их о милосердии.

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Катерина Волкова с братом / Instagram

Российская актриса Катерина Волкова, которая сыграла роль Веры в ситкоме "Воронины", отреагировала на новости, которые касаются ее родного брата Леонида Волкова.

Известно, что Волков подозревается в совершении жуткого убийства в США. По информации американских СМИ, Волков убил двух молодых мужчин и расчленил одного из них, потому как тот не захотел больше выступать поручителем за аренду квартиры и Волкова высели вместе с женой и детьми.

Отреагировала на жуткие новости и сама актриса. На своей странице в Instagram, она написала целый пост, посвященный брату.

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"Да, это мой брат. Да, несколько дней назад его арестовали в США. Да, его обвиняют в очень серьезном преступлении. В настоящее время я и моя семья находимся в шоке. Мы пытаемся установить связь с братом и его адвокатом, но пока сделать это не получается. Мы не обладаем большей информацией, чем вы, и пытаемся разобраться во всем произошедшем. Тем не менее мы не сомневаемся в невиновности Лёни. Я люблю и не отрекаюсь от своего брата", - написала актриса.

Она также добавляет, что все, что случилось - это страшный сон. "Молюсь, чтобы всё поскорее разрешилось, и брат оказался на свободе", - добавляет она.

Напомним, в США произошло жуткое убийство, которое совершил брат российской актрисы Катерины Волковой, которая сыграла в российском ситкоме "Воронины".

Американские СМИ сообщают, что 37-летний Леонид Волков не просто убил своих сожителей, а расчленил их тела и пытался уничтожить все улики.

Ранее российский актер Георгий Дронов, известный благодаря ролям в ситкомах Воронины и Саша+Маша, в интервью для BalasanyanChannel назвал геноцид украинцев подвигом российских солдат.

Рашистский артист пустился в пространственные рассуждения о величии борьбы оккупантов за воображаемую "денацификацию" Украины. Он недвусмысленно одобрил военную политику РФ.

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