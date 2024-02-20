Украинские фанаты разочаровались от новости, что Бурак Озчивит - звезда сериалов "Великолепный век" и "Королек – птичка певчая" прибыл в РФ, которая продолжает кровавую войну в Украине.
В Москве Бурак будет принимать участвие в концертах "Музыка турецких сериалов", а также проведет фан-встречу.
На своей странице в Instagram актер опубликовал фото с самолета, указав геолокацию "Moscow".
РосСМИ уже сообщили, что Озчивит прибыл в столицу РФ, его встретил хор песней "Смуглянка" и угостили рюмкой водки, как ни странно, ведь это любимая традиция жителей террористической страны.
Билеты на концерты с Бураком раскуплены, а их цена доходила до 50 тысяч рублей.
Актер с удовольствием раздает автографы и, кажется, совсем забыл о войне в Украине, цинизм просто зашкаливает.
Добавим, в 2014 году Озчивит давал интервью Кате Осадчой, в котором признавался в любви к нашей столице и даже сказал несколько слов на украинском языке. Видимо, деньги поменяли позицию актера.
Напомним, Бурак Озчивит показал яркие фото своей семьи на празднование Дня рождения старшего сына актера.
А также звезда турецких сериалов однажды признался Кате Осадчей в интервью, что ему приходилось работать манекенщиком в Киеве.
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