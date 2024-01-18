Турецкий мачо Бурак Озчивит впервые показал лицо своего младшего сына

Турецкий актер, который полюбился всему миру благодаря ролям в сериала "Великолепный век", "Королек - птичка певчая" и "Основание: Осман", Бурак Озчивит впервые открыто показал лицо своего младшего сына Керема.
На своей странице в Instagram, он выложил фото, где держит малыша на руках. "Моему Керему сегодня 1 год. Папин лев. С днем рождения, мое солнышко", - написал Озчивит.
Также милое фото выложила и жена актера, турецки актриса Фахрие Эвджен. "Год назад в этот день родился КЕРЕМ. Мой пахнущий цветами сын, который освещает меня, когда я смотрю на него, уносит мой разум своей улыбкой, распускает цветы внутри меня, когда я чувствую его запах. С днем рождения мой любимый, поздравляю тебя с днем рождения! Я так тебя люблю", - написала она.
Напомним, ранее турецкая актриса и жена, наверное, самого красивого турецкого мужчины-актера Бурака Озчивита Фехрие Эвджен, поделилась новыми фото, на которые невозможно смотреть спокойно.
Год назад стало известно о том, что Бурак Озчивит и его супруга, актриса Фахрие Эвджен, ждут второго ребенка.
Звездное семейство, которое тогда отдыхало в Бодруме, подловили журналисты.
Вас также может заинтересовать:
- "Бали Бей" Бурак Озчивит признался Осадчей, что работал манекенщиком в Киеве
- Соседка напала на голивудского актера и хотела задушить его
- Умер 42-летний голливудский актер, звезда "Люди Икс"