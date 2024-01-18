Турецкий мачо Бурак Озчивит впервые показал лицо своего младшего сына

Бурак Озвчивит и его жена Фахрие Эвджен год назад стали родителями во второй раз.

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Бурак Озчивит год назад стал папой во второй раз / Коллаж Главред, фото Instagram/burakozcivit

Турецкий актер, который полюбился всему миру благодаря ролям в сериала "Великолепный век", "Королек - птичка певчая" и "Основание: Осман", Бурак Озчивит впервые открыто показал лицо своего младшего сына Керема.

На своей странице в Instagram, он выложил фото, где держит малыша на руках. "Моему Керему сегодня 1 год. Папин лев. С днем рождения, мое солнышко", - написал Озчивит.

Бурак Озчивит показал младшего сына / Сриншот Instagram/burakozcivit

Также милое фото выложила и жена актера, турецки актриса Фахрие Эвджен. "Год назад в этот день родился КЕРЕМ. Мой пахнущий цветами сын, который освещает меня, когда я смотрю на него, уносит мой разум своей улыбкой, распускает цветы внутри меня, когда я чувствую его запах. С днем рождения мой любимый, поздравляю тебя с днем рождения! Я так тебя люблю", - написала она.

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Фахрие Эвджен призналась в любви младшему сыну / Скриншот Instagram/evcenf

Напомним, ранее турецкая актриса и жена, наверное, самого красивого турецкого мужчины-актера Бурака Озчивита Фехрие Эвджен, поделилась новыми фото, на которые невозможно смотреть спокойно.

Год назад стало известно о том, что Бурак Озчивит и его супруга, актриса Фахрие Эвджен, ждут второго ребенка.

Звездное семейство, которое тогда отдыхало в Бодруме, подловили журналисты.

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