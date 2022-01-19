Звезда Сватов очаровала атмосферными фото с сыном и мужем

Анна Кошмал / Instagram

Украинская актриса Анна Кошмал, которая прославилась ролью Жени Ковалевой в сериале Сваты, уже выросла, вышла замуж и показала поклонникам фото своей семьи.

В Instagram-stories артистка выложила редкие кадры на просьбу фанатов. Таким образом Кошмал показала своего трехлетнего сына Мишу и мужа Ивана, за которого вышла замуж в 2019 году.

Анна показала сына в разных локациях - в самолете, на мосту, с мороженным и у окна. На фото, где они были вместе, всегда утопали в объятиях друг друга.

Также актриса опубликовала атмосферный кадр с мужем. Пара позировала в поле на фоне заката. Анна была в розовом платье и на каблуках, Иван держал ее на руках. Звезда предстала спиной к объективу фотокамеры и прикрыла лицо мужа, рядом с ними красовался красный велосипед.

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