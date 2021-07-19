Звезда Сумерек Кристен Стюарт вышла замуж - СМИ

Кристен Стюарт / Getty Images

Кристен Стюарт поженилась с возлюбленной Дилан Мейер, поскольку недавно они попались папарацци в неоднозначной атмосфере.

Как сообщает издание Mirror, Кристен Стюарт уже давно в отношениях со сценаристкой Дилан Мейер, но теперь Сеть гудит из-за того, что фотограф подловил девушек в аэропорту с обручальными кольцами.

Папарацци сфотографировали пару в одном из аэропортов Лос-Анджелеса. И Кристен, и Дилан носят украшение на левой руке, и кольца у них одинаковые.

Звезды, или из представители не комментируют ситуацию. К тому же они редко рассказывают о личной жизни и отношениях. Дилан Мейер иногда публикует совместные романтические фото с любимой, а Кристен таким не занимается.

Фото было сделано 8 июля, но Сеть зашумела только сейчас.

Главная интрига не раскрывается - никто не опровергает и не подтверждает слухи.

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