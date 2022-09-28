УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Звезда "Стиляг" объявил о добровольной мобилизации

28 сентября 2022, 12:02

Актер поделился своим мнением относительно Донбасса, слово в слово повторив методичку Кремля.

Константин Шагин
Константин Шагин / Kp.ru

Родной брат звезды "Стиляг" и "Союза спасения" Антона Шагина Константин отправился в Украину добровольцем, чтобы убивать мирных украинцев.

Константин Шагин не стал дожидаться повестки и пришел в военкомат еще до объявления мобилизации. Сразу после тренировочного лагеря он окажется на передовой.

"Мой родной брат Константин Шагин записался на службу без повестки и сегодня уже отправляется добровольцем сначала в тренировочный лагерь, а затем на Донбасс. Это решение он принял осознанно и до объявления о мобилизации. Горжусь тобой, брат. Возвращайся живым. Так победим", - поощряет актер убийства на территории суверенного государства.

Как написала пропагандистская Комсомольская правда, Шагин поддержал жестокое вторжение России в Украину еще 25 февраля. "Уважаю президента, "спецоперацию" и низко кланяюсь нашим воинам. У меня болит душа за всех русских людей, которые находятся на Донбассе. Мирные люди ни в чем не виноваты. Мне искренне жаль, что гибнут дети. Как я могу сказать по-другому? Но нам не оставили выбора. Только вычистить погань, которая захватила мирных людей. Очень надеюсь, что нашим солдатам хватит мужества выстоять и довести дело до конца", - сообщает умалишенный актер-террорист.

Напомним, ранее популярный молодой российский актер Стас Румянцев получил повестку и объявил, что собирается ехать в Украину, чтобы убивать.

На своей странице в Instagram актер сообщил, что он тут же отправился в военкомат, потому что он "моряк и служил на корабле". "Это тоже был мой выбор. Из Москвы призывают в пехоту. Кантемировская танковая дивизия. Окоп, лопата и автомат", - говорит желающий вступить в ряды оккупантов.

"Время непростое и непонятное, может все решится, а может все там скоро будем, кто ещё остался тут в России", - оправдывается потенциальный груз 200. "Я вернусь", - добавляет он.

Вас также может заинтересовать:

война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:35

Младший Кличко практически не разрешает бывшей жене видеть дочь

12:31

"Надо снимать президента": оккупант прозрел, что война в Украине никому не нужна - перехватВидео

12:20

"До лета": эксперт спрогнозировал, когда закончится война в Украине

12:14

Мамкины иезуиты из Кремля снова решили всех переигратьмнение

12:08

Какое животное вы увидели первым: тест по картинке расскажет о вашем характере

Реклама
12:02

Звезда "Стиляг" объявил о добровольной мобилизации

11:57

С днем Веры, Надежды и Любови – душевные поздравления и открытки к празднику

11:50

"Он бы не умер, он бы жил": в России назвали неожиданную причину смерти Моисеева

11:37

Забрала подругу с собой: за день до похорон Елизаветы II умерла ее любимая фрейлинаВидео

11:33

В РФ мужу известной телеведущей прислали повестку, он - чемпион мира по хоккею с мячомВидео

11:28

Как долго можно хранить яйца: ответы на самые задаваемые вопросыВидео

11:09

"Не все так однозначно": российский певец Слепаков записал антивоенную песнюВидео

10:54

В Кремле надеются захватить Харьков и Одессу после мобилизации - BloombergВидео

10:26

Православный календарь на октябрь 2022: важные церковные даты и праздники

10:12

Северный поток и Северный поток-2 подорвали - МИД ШвецииВидео

10:07

После "референдумов" освобождение регионов может затянуться до весны - Небоженко

09:52

США будет трудно предсказать ядерный удар России по Украине - PoliticoВидео

09:44

Десятки "двухсотых" и "трехсотых": войска РФ попали в окружение при попытке отбить Купянск

09:34

Рожденные в год Тигра: какой у них характер и можно ли приручить свободолюбивых лидеров

09:06

Три обстрела за ночь: оккупанты ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии по Днепропетровщине

Реклама
09:00

Путину поставили ультиматум по войне в Украине: Жданов объяснил, какие сроки дали диктатору

08:57

Гороскоп на сегодня, 28 сентября 2022: Львам – сюрпризы, Скорпионам – деньги, Водолеям – интригиВидео

08:24

Мне нравится войнамнение

08:06

Первые мобилизованные из РФ уже в Украине: часть из них погибла, часть уже в пленуВидео

08:03

Будет угрожать и предупреждать: эксперт оценил угрозу ядерного удара России по Украине

08:01

Минус истребитель, БПЛА и 58 оккупантов: ВСУ ударили по путинской армии на Юге

07:20

ВСУ приближаются к Лиману и освобождают все новые населенные пункты - ISW

07:05

Как вернуть цвет черным вещам: 5 чрезвычайно простых способов, которые удивят

06:48

Еще больше HIMARS: США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 1 млрд - ReutersВидео

06:22

Ждем нового удара со стороны Беларусимнение

06:00

Война в Украине может закончиться летом 2023 года похоронами Путина - Виктор Небоженко

05:00

Режим Путина стал хрупким, система Кремля может посыпаться в любой момент – политологВидео

04:41

Что добавить в тесто, чтобы оно быстро не черствело и как сделать выпечку более мягкой

03:45

Путин загнан в угол, поэтому может ударить ядерным оружием – экс-агент ЦРУВидео

03:40

Октябрь будет уникальным: синоптики рассказали, какой ждать погоды в УкраинеВидео

03:20

Самое вкусное овощное рагу с одним секретным ингредиентом: невероятно простой рецептВидео

03:04

"Оставайтесь с нами": стали известны подробности романа Бреда Питта и Эмили Ратаковски

02:35

Как избавиться от прыщей за ночь: топ-3 лучших средства, которые действительно работают

02:02

"По-моему, она свихнулась": Волочкова раздвинула ноги на публику

01:32

Гороскоп Таро на октябрь 2022: Весам - перемены, Скорпионам - подарок, Стрельцам - помощьВидео

Реклама
00:51

Приметы на 28 сентября: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы все счастье из дома не выпуститьВидео

27 сентября, вторник
23:52

Как остановить российскую агрессию: Зеленский назвал четыре главных шагаВидео

23:42

Шотландия была сильнее: сборная Украины не смогла пробиться в Дивизион A Лиги нацийВидео

23:25

Зеленский поставил Путину жесткий ультиматум из-за псевдореферендумовВидео

23:10

Как почистить лук без единой слезинки и еще четыре полезных лайфхака с микроволновкой

23:04

На украинских АЗС рухнут цены на бензин и дизель: чего ожидать в ближайшее времяВидео

22:50

Как избавиться от тараканов: "убойные" способы, о которых вы не догадывалисьВидео

22:48

СНБО разработал инструкцию для украинцев на случай ядерного удара - ДаниловВидео

22:35

Украина может применить мощное оружие для возвращения захваченных Россией территорий - БлинкенВидео

22:28

Российская недоимперия заканчивает свое существованиемнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиЖенские стрижки
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять