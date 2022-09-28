Звезда "Стиляг" объявил о добровольной мобилизации

Константин Шагин / Kp.ru

Родной брат звезды "Стиляг" и "Союза спасения" Антона Шагина Константин отправился в Украину добровольцем, чтобы убивать мирных украинцев.

Константин Шагин не стал дожидаться повестки и пришел в военкомат еще до объявления мобилизации. Сразу после тренировочного лагеря он окажется на передовой.

"Мой родной брат Константин Шагин записался на службу без повестки и сегодня уже отправляется добровольцем сначала в тренировочный лагерь, а затем на Донбасс. Это решение он принял осознанно и до объявления о мобилизации. Горжусь тобой, брат. Возвращайся живым. Так победим", - поощряет актер убийства на территории суверенного государства.

Как написала пропагандистская Комсомольская правда, Шагин поддержал жестокое вторжение России в Украину еще 25 февраля. "Уважаю президента, "спецоперацию" и низко кланяюсь нашим воинам. У меня болит душа за всех русских людей, которые находятся на Донбассе. Мирные люди ни в чем не виноваты. Мне искренне жаль, что гибнут дети. Как я могу сказать по-другому? Но нам не оставили выбора. Только вычистить погань, которая захватила мирных людей. Очень надеюсь, что нашим солдатам хватит мужества выстоять и довести дело до конца", - сообщает умалишенный актер-террорист.

Напомним, ранее популярный молодой российский актер Стас Румянцев получил повестку и объявил, что собирается ехать в Украину, чтобы убивать.

На своей странице в Instagram актер сообщил, что он тут же отправился в военкомат, потому что он "моряк и служил на корабле". "Это тоже был мой выбор. Из Москвы призывают в пехоту. Кантемировская танковая дивизия. Окоп, лопата и автомат", - говорит желающий вступить в ряды оккупантов.

"Время непростое и непонятное, может все решится, а может все там скоро будем, кто ещё остался тут в России", - оправдывается потенциальный груз 200. "Я вернусь", - добавляет он.

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