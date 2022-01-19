Звезда сериалов Марш Турецкого и Каменская попала в реанимацию после пожара в ее квартире

Актриса Вера Воронкова сильно обгорела после пожара в ее квартире / facebook.com/voronkova

Актриса театра и кино, известная ролями в сериалах Марш Турецкого и Каменская Вера Воронкова попала в реанимационное отделение больницы им. Иноземцева в Москве. В ее квартире произошел пожар.

Предварительно причиной возгорания называют короткое замыкание, которое случилось в гирлянде на новогодней елке актрисы. Пламя быстро распространилось по всей квартире. Воронковой и ее дочери удалось спастись.

Скорую и пожарных вызвали соседи. Актриса доставлена в реанимацию одной из московских больниц с ожогами 31% тела и тяжелым ожогом верхних дыхательных путей.

Воронкова в сознании, повреждены голова, лицо, шея, спина и руки.

О пожаре в доме Веры Воронковой и ее состоянии сообщают Известия с отсылкой на личные источники.

Реклама

Читайте такжеНа голливудскую актрису напал медведь на съемочной площадке

Ранее вдова Александра Градского стала жертвой вооруженного ограбления - у нее украли 100 миллионов.

Другие интересные новости: