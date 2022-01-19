Звезда сериалов Марш Турецкого и Каменская попала в реанимацию после пожара в ее квартире

Обгорело лицо, шея, спина актрисы и дыхательные пути.
Актриса театра и кино, известная ролями в сериалах Марш Турецкого и Каменская Вера Воронкова попала в реанимационное отделение больницы им. Иноземцева в Москве. В ее квартире произошел пожар.
Предварительно причиной возгорания называют короткое замыкание, которое случилось в гирлянде на новогодней елке актрисы. Пламя быстро распространилось по всей квартире. Воронковой и ее дочери удалось спастись.
Скорую и пожарных вызвали соседи. Актриса доставлена в реанимацию одной из московских больниц с ожогами 31% тела и тяжелым ожогом верхних дыхательных путей.
Воронкова в сознании, повреждены голова, лицо, шея, спина и руки.
О пожаре в доме Веры Воронковой и ее состоянии сообщают Известия с отсылкой на личные источники.
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