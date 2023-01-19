Звезда сериала Уэнздей обвинен в изнасиловании и сексуальных домагательствах

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Перси Хайнс Уайт и Дженна Ортега в сериале Уэнздей / imdb.com

21-летний канадский актер, звезда сериалов Уэнздей, Между и Одаренные, Перси Хайнс Уайт стал фигурантом громкого скандала - множество девушек в Twitter под хэштегом #cancelpercy (отмените Перси) делятся своими историями о том, как стали жертвами сексуального насилия с его стороны.

В период, когда актеру было 17-20 лет, он присылал фотографии своего обнаженного тела, и сообщения сексуального характера различным девушкам, а также устраивал вечеринки, на которых поил потенциальных жертв алкоголем и давал наркотики.

Девушка под ником milkievich рассказала, что на одной з таких гулянок Уайт "атаковал" ее, но она "была слишком пьяна", чтобы оказать сопротивление. Другая жертва актера рассказала, что даже обращалась за помощью в полицию, однако там ее заявление по какой-то причине не приняли.

"Он допустил то, чтобы меня изнасиловали в его подвале, и когда он позвонил мне по этому поводу, то больше всего беспокоился о полиции, а не о том, все ли со мной в порядке", - рассказывает еще одна девушка.

ANOTHER COUNT FROM ANOTHER VICTIM also verifying the parties he threw to target victims. believe us pic.twitter.com/EQ7gGWGRUg — aries PINNED #cancelpercy (@milkievich) January 19, 2023

Информацию про секс-вечеринки с алкоголем и наркотиками, на которых девушек принуждали к интимной близости, подтверждает также человек из близкого окружения Перси Хайнса Уайта. парень, который жил с актером по соседству рассказывает, что тот пользовался дурной славой "Я рос рядом с ним и его друзьями, и у меня было много подружек, рассказывавших мне об ужасных вещах, которые они с ними делали".

proof des knows him https://t.co/WkMZdJSZXm — aries PINNED #cancelpercy (@milkievich) January 19, 2023

Обвиненный в надругательствах Перси Хайнс Уайт эти заявления не комментирует, однако свои страницы в социальных сетях он уже закрыл для просмотра и комментариев.

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