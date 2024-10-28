Крымчанин скончался за две недели до своего 49-летия.

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Максим Шпаковский попал под машину / коллаж: Главред, фото: скрин видео, pixabay.com/

Кратко:

Максим Шпаковский попал под машину

Актер часто снимался в российских фильмах

Актер Максим Шпаковский, который остался жить в Севастополе после незаконной оккупации Россией Крыма, погиб после ДТП 25 октября в возрасте 48 лет.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, актёр попал под машину, перебегая дорогу в неположенном месте. Он скончался в больнице.

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Отметим, Шпаковский появился в сериале "Сваты" в 4 сезоне в роли рэкетира, также он часто снимался в эпизодических ролях в кино.

Актер засветился в таких российских фильмах: "Спецназ-2", "Исаев", "Ялта-45", "Синдром дракона", "Леговый-2", "Солнцепек", на его счету 40 работ в кино.

Из открытых источников известно, что Максим Шпаковский многие годы служил в театре Черноморского флота.

Кто такой Максим Шпаковский? Максим Шпаковский - родился в 1975 году в Севастополе в семье преподавательницы русского языка и литературы. В школе будущий актер играл в КВН, представляя команду Севастопольского приборостроительного института. Впоследствии крымчанин поступил в местный филиал Ярославского государственного театрального института. Умер 25 октября 2024 года в последствии ДТП.

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