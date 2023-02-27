Звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал впервые показала свою настоящую маму

Актриса с гордостью представила поклонникам редкий кадр из личных архивов, на котором запечатлена женщина, подарившая Кошмал жизнь.

Анна Кошмал показала, как выглядит ее мама / instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса, звезда сериалов Папик и Сваты, Анна Кошмал ревностно оберегает свою семью от посторонних глаз. Это касается не только ее мужа, личность которого так и остается загадкой для поклонников артистки, но и родителей.

Если про "киносемью" Кошмал можно найти что угодно и без особых усилий, то про реальную семью артистки известно не многое: отец актрисы, Сергей, военный, а мама Тамара - педагог. У Анны также есть старший брат, названный в честь отца.

На днях мама актрисы отметила День рождения. Кошмал нарушила свое правило, и в Instagram опубликовала редкое фото Тамары из личных семейных архивов. На снимке мама артистки ведет за ручку маленького ребенка, вероятно, Михаила, сына Анны.

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"У моей мамочки сегодня День рождения! Добрая, мудрая, талантливая, умная, легкая на подъем. Мам, мне так с тобой повезло! Ты столько любви во мне взрастила! Спасибо! Люблю тебя!" - подписала снимок с дорогими сердцу людьми звезда Сватов.

Анна Кошмал показала, как выглядит ее мама / instagram.com/smorkovkina

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