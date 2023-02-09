Стальной пресс украинской сцены: Анна Кошмал засветила "кубики" в белом топе

Не многие могут посоревноваться со звездой Сватов в атлетичности.

Анна Кошмал показала рельефный пресс в белом топе / instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса, звезда сериалов Папик и Сваты, Анна Кошмал сообщила о возвращении к работе - ее театр готов к гастролям по Украине, и артистка задействована сразу в четырех спектаклях.

Кошмал сообщила радостную для себя и фанатов новость на своей странице в Instagram. С начала полномасштабной войны поклонники актрисы с замираниям сердца ожидали ее возвращения на сцену.

Анна не стала хвастаться афишами, а в качестве иллюстрации добавила собственный фотопортрет в светлых тонах, который в очередной раз на ее примере доказывает - чтобы быть крышесносно привлекательной, не обязательно надевать ультракороткие прозрачные наряды. Достаточно оставаться самой собой.

Так на снимке актриса предстала в белом кроп-топе и джинсах. Она закинула голову назад и прикрыла глаза, будто от удовольствия. На фото отчетливо виден рельефный пресс актрисы. Таким тонусом мышц, как правило, способны похвалиться лишь спортсменки.

Кошмал помогает держать себя в форме веганская диета и регулярные занятия йогой.

Анна Кошмал показала рельефный пресс в белом топе / instagram.com/smorkovkina

Ранее ретро-обнаженкой в собственном исполнении поделилась российская телеведущая и пропагандистка Ксения Собчак - показала свое развратное фото с обложки журнала начала нулевых.

Искусству хвастаться своим телом и не скатываться в пошлость Собчак стоит поучиться у украинской певицы Тины Кароль. Артистка также поворошила свои архивы и выудила оттуда пикантный кадр, на котором позировала без белья.

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