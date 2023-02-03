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"Всегда можете пополнить ряды стриптизерш": Собчак вывалила свой бюст в Instagram

3 февраля 2023, 10:27
Журналистка поделилась фото из "нулевых" и нарвалась на критику своих фоловеров.
Ксения Собчак
Ксения Собчак / instagram.com/xenia_sobchak/

Российская телеведущая и пропагандистка Ксения Собчак с каждым днем все сильнее пытается подогреть интерес к своей собственной персоне.

На этот раз она решила покорить аудиторию своего Instagram фотографией, сделанной в "нулевых". "Горячие нулевые. Обложка журнала "Медведь", - подписала фото сама телеведущая.

Впрочем, мнения комментаторов разделились. Кто-то осыпал комплиментами российскую пропагандистку, а кто-то решил критиковать. "Всегда была стремной, что в молодости, что сейчас", "Молодо, но все очень дешево,, весь этот блеск…", "Ксения, неважно что происходит в стране. Вы всегда сможете пополнить наши ряды стриптизерш", "Ксения, сходи проведать своих "коллег" в СИЗО...", - пишут они.

'Всегда можете пополнить ряды стриптизерш': Собчак вывалила свой бюст в Instagram

Напомним, ранее Ксения Собчак принялась рассуждать о будущем российской культуры без режиссера и пропагандиста Никиты Михалкова, который на днях попал в реанимацию.

В одном из своих Telegram-каналов она допустила, что уход Михалкова - будет как смерть Сталина.

Также ранее не сдержалась Собчак относительно травли Газманова и Меладзе, которые опозорились на одной и той же вечеринке в Дубае, но по разным поводам: один из главных пропутинских подпевал Газманов, который в РФ воспевает геноцид украинцев на пропагандистских концертах, свою позицию относительно войны в Украине чужим людям озвучивать постеснялся, Меладзе - тихонечко ответил на приветствие "Слава Украине", после чего долго извинился в социальных сетях.

Собчак решила поддержать и закоренелого путиниста, и певца-"голубя мира". Меж тем сама журналистка называет войну в Украине позорным словом "спецоперация", которая, по ее мнению, продлится еще минимум год.

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Ксения Собчак
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