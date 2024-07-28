Звезда сериала "Перші ластівки" сделал своей девушке предложение

Пара украинских актеров, Олег Гоцуляк и Дана Кузь, познакомились еще в университете. Сегодня они готовятся создать семью - на днях Олег сделал возлюбленной предложение стать его женой.
Вместе они отдыхали на свадьбе у друзей. Невеста, которая собрала незамужних девушек, чтобы бросить свой букет, внезапно побежала к Дане, и вручила его лично ей. Актриса была счастлива и растеряна, и пошла к возлюбленному, чтобы поделиться своим счастьем.
Каково было ее удивление, когда Гоцуляк встал перед ней на одно колено и попросил выйти за него замуж! Дана со слезами на глазах согласилась.
Трогательное видео помолвки Гоцуляка и Кузь появилось на странице Нового канала в Instagram. И гости свадьбы, которые стали невольными свидетелями начала зарождения новой украинской семьи, и поклонники пары в социальных сетях, очень рады помолвке актеров, и желают им долгих счастливых лет вместе.
Смотрите видео, как Олег Гоцуляк делает Дане Кузь предложение руки и сердца:
Кто такой Олег Гоцуляк?
Олег Гоцуляк - украинский актер театра, кино и телевидения. Служит в Киевском театре драмы и комедии на левом берегу Днепра. Наиболее известные работы: "Первые ласточки", "Карпатский рейнджер", "Полкан", "Братья по крови" и пр.
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