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В семье Соломии Витвицкой будет пополнение - ее папа растроган до слез

Анна Подгорная
25 июля 2024, 12:15
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К юбилею отца ведущей ТСН семья приберегла жизнеутверждающий сюрприз.
Соломия Витвицкая
Соломия Витвицкая новости - В семье Соломии Витвицкой появится ребенок / коллаж: Главред, фото: instagram.com/solomiyavitvitska

У украинской ведущей и журналистки Соломии Витвицкой - большая, крепкая семья, связью с которой она очень дорожит. Поэтому она нередко делится с поклонниками подробностями о жизни с близкими.

Так недавно семья Витвицких отпраздновала сразу два знаменательных события. Первое - 70-летний юбилей отца Соломии. Вся родня собралась, чтобы поздравить его с праздником.

Возможность быть вместе всей семьей - бесценный подарок в наше время. Однако помимо этого Витвицкого старшего ждал еще один сюрприз - скоро на одного Витвицкого станет больше.

видео дня

Брат Соломии Северин и его жена Эмма ждут ребенка. Новость о скором появлении малыша довела именинника до слез. Ведущая в своем блоге в Instagram показала трогательный момент, как ее папа бережно обнимает невестку, которая скоро станет мамой.

Семья Соломии Витвицкой
Соломия Витвицкая новости - В семье Соломии Витвицкой появится ребенок / instagram.com/solomiyavitvitska

Кто такая Соломия Витвицкая?

Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.

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Ранее украинская певица Кристина Соловий впервые откровенно призналась, был ли у нее роман со Святославом Вакарчуком - ее наставником и музыкальным продюсером, с которым она сотрудничала 10 лет.

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